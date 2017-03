Antonio Banderas spricht über Herzinfarkt

artikel-ansicht/dg/0/

Málaga (dpa) Hollywoodstar Antonio Banderas hat vor zwei Monaten einen Herzinfarkt gehabt. «Ich habe am 26. Januar einen Infarkt erlitten, hatte aber viel Glück. Es gibt keine bleibenden Schäden», sagte der 56-Jährige am Samstag am Rande eines Filmfestivals in seiner Heimatstadt Málaga.