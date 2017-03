Mehr Geld für Fürstenbergs Vereine

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Mehr Geld für Vereine ausgeben als zurzeit vorhanden ist - oder bei der Projektförderung mehr oder weniger willkürlich streichen? Vor diese Frage sahen sich die Mitglieder des Fürstenberger Sozialausschusses am Donnerstagabend gestellt. Sie entschieden sich dafür, die komplette Antragsliste mit den Mehrausgaben zu bewilligen - wobei die Stadtverwaltung befinden soll, ob und welche Deckungsquelle für die überplanmäßige Ausgabe angezapft wird - bei Bedarf müsste der Stadtrat zustimmen. Grundsatz sollte sein, dass die überplanmäßige Ausgabe im Sinne des Haushaltsrechtes "sachlich und zeitlich unabweisbar ist", merkte Hauptamtsleiterin Carola Hoheisel an.

Insgesamt haben zwölf Vereine für von ihnen geplante spezielle Projekte 16 347 Euro beantragt. Dafür sind derzeit 9 400 Euro waren im Topf. Wobei die Heimatfreunde Bredereiche erst gar keine Summe nannten.

Außerdem meldeten sich zum Beispiel die Havelfürsten verspätet. Sie befinden sich Hoheisel zufolge in einer für die Blaskapelle komplizierten Situation und wollen einen Mietzuschuss von der Stadt in Anspruch nehmen - für ihren Probenraum im ehemaligen Spezialbau-Gebäude in Ravensbrück. Der Zuschuss würde die Höhe von 1 000 Euro haben. Wobei die Havelfürsten in Aussicht stellen, bald eine Eigenfinanzierung hinzubekommen.

Für die Mitglieder des Ausschusses war guter Rat teuer. Denn formal gab es nichts zu bemängeln gemäß der Richtlinie, die vergangenes Jahr beschlossenen worden war - wenn man von den verspäteten Einreichungen absieht.

Hauptamtsleiterin Carola Hoheisel merkte an, dass man sich mit der Richtlinie gleichsam in einem Probejahr befinde. Gute Erfahrungen seien mit den Förder-Anträgen allerdings gemacht worden. Sämtliche Verwendungsnachweise für 2016 wurden laut Hoheisel erbracht, geprüft und für "akzeptabel" befunden.

Ausschussmitglied Lothar Kliesch (SPD) erklärte, er spreche sich grundsätzlich gegen eine Satzung zur Vereinsförderung aus. Wenngleich die Berücksichtung der Kinder- und Jugendarbeit als wichtiger Maßstab der Unterstützung ein guter Ansatz sei. "Es muss aber die Verwaltung das Geld verteilen", sagte er. Linken-Vertreter Andreas Intress wunderte sich, denn die Richtlinie sei doch nun mal in Kraft, und es wurde nicht - auch nicht von Kliesch - angestrebt, sie außer Kraft zu setzen. "Aber Abgeordnete sind nicht ausgabeberechtigt", meinte Kliesch. Außerdem könne die Verwaltung entstehende Mehrausgaben auch aus Überschüssen begleichen.

CDU-Stadtverordneter Thomas Burmann erklärte, die im Etat vom Rat auf 12 500 Euro begrenzte Summe sei ohnehin "ein Witz", da müsse mehr Geld in die Hand genommen werden. Ina Kuhlmann vom Klub Treff '92 regte an, die Summe für Vereine künftig zu deckeln, wenn auch auf höherem Niveau. Sonst würden die Begehrlichkeiten ins Uferlose anwachsen.