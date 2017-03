Vettel: «Das ist eine tolle Belohnung»

artikel-ansicht/dg/0/

Melbourne (dpa) Fragen an Ferrari-Pilot Sebastian Vettel nach seinem Sieg beim Formel-1-Saisonauftakt in Australien.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562082/

Wie haben Sie Ihren ersten Sieg nach 18 Monaten erlebt?

Sebastian Vettel: Das Auto war fantastisch zu fahren. Am Start kam ich nicht so gut vom Fleck, hatte durchdrehende Reifen. Ich hab gedacht, Mist jetzt zieht der Lewis (Hamilton) da vorn weg. Es war dann schwer, hinten dran zu bleiben. Aber kurz vor seinem Stopp konnten wir die Lücke schließen und Druck ausüben. Dass er dann aufgehalten wurde, hat uns natürlich geholfen. Ich hatte Glück, dass ich direkt vor Max Verstappen rausgekommen bin. Dann musste ich mich konzentrieren, meinen Rhythmus finden, die Lücke aufreißen. Das hat gut geklappt. Es war eine Freude, ins Lenkrad greifen zu dürfen. Das Auto wurde immer schneller zum Schluss, ich konnte das Rennen gut kontrollieren.

Wie sicher waren Sie, zum Auftakt schon gewinnen zu können?

Vettel: Das ist für uns alle eine positive Überraschung. Viele Leute wissen nicht zu schätzen, was dieses Team in den vergangenen sechs Monaten geleistet hat. Das ist eine tolle Belohnung. Wir haben weder nach vorn, nach hinten, nach rechts oder links geschaut. Es gibt keine Abkürzung auf diesem Weg, man muss seinen Job erledigen. Bei Ferrari gibt es eine Extraportion Leidenschaft. Das war der Schlüssel, ein tolles Auto zu bauen. Ich wusste, dass im Rennen alles passieren kann. Ich wollte zeigen, dass wir das Tempo haben.

Das letzte Mal hat Ferrari hier 2007 mit Kimi Räikkönen gewonnen, der wurde danach Weltmeister. Ist das ein gutes Vorzeichen?

Vettel: Das interessiert mich nicht. Das erste Rennen ist nicht der Zeitpunkt, um auf die Tabelle zu schauen. Wir müssen die Füße am Boden lassen. Es ist noch ein weiter Weg. Mercedes war unglaublich in den letzten Jahren, sie haben keinen Schwachpunkt und sind immer noch das Team, das es zu schlagen gilt. Wir werden ein paar großartige Erinnerungen von hier mitnehmen und dann so weitermachen.

Freuen Sie sich auf das Duell mit Lewis Hamilton um die WM?

Vettel: Ich habe großen Respekt vor Lewis. Er hat vom ersten Tag an bewiesen, dass er sehr schnell und talentiert ist und dazu noch hart arbeitet. Ich würde mich freuen, wenn es ein enges Duell zwischen uns geben würde. Es macht Spaß, um Siege zu kämpfen und sich mit den Besten zu messen.