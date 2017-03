artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburgs Linksparteichef Christian Görke hat den Einstieg in die kostenlose Kinderbetreuung gefordert. Das sei zwar nicht von heute auf morgen zu schaffen. "Aber wenn wir nicht endlich damit anfangen, erste Schritte zu gehen, verschieben wir es auf den Sankt-Nimmerleinstag", sagte Görke, der auch Finanzminister ist, am Sonntag auf einem Parteitag der Linken in Potsdam.

Auch Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hatte bereits in einem Interview mit dem "Neuen Deutschland" (16.3.) erklärt, Linke und SPD seien sich grundsätzlich einig, dass Bildung von der Kita bis zum Uniabschluss kostenfrei sein müsste.

Der Parteitag will nun über einen Antrag entscheiden, in Brandenburg von August 2018 an zunächst für das erste Kita-Jahr keine Gebühren mehr zu erheben. In Berlin sollen die Gebühren schrittweise bis 2018 für alle Eltern abgeschafft sein.