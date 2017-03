artikel-ansicht/dg/0/

Brück (MZV) Edward Simoni - Europas erfolgreichster Panflötensolist - gastiert mit dem Programm "Welt der wunderbaren Melodien" am kommenden Sonntag, 2. April, um 16.00 Uhr in der Brücker St. Lambertuskirche, Straße des Friedens.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562095/

Panflötensolist Edward Simoni wird in Brück erwartet.

Panflötensolist Edward Simoni wird in Brück erwartet. © MZV

In seinem speziellen Solo-Konzertprogramm "Welt der wunderbaren Melodien" zeigt Edward Simoni eindrucksvoll die Vielseitigkeit und das breite Spektrum seines Könnens. Ganz egal, ob klassische Werke von Bach, Beethoven oder Mozart, aber auch populäre Melodien und seine eigenen Kompositionen, die um die Welt gingen - auf einzigartige Art und Weise inszeniert Simoni seinen typischen Sound.

Hier zeigt der studierte und klassisch ausgebildete Musiker nicht nur sein bekanntes einzigartiges und gefühlvolles Spiel auf der Panflöte, sondern auch sein multi-instrumentales Können auf der Violine und der Querflöte.

Seine hohen Qualitätsansprüche, sein leidenschaftliches und ausdrucksvolles Panflötenspiel brachte ihm mehrere Gold- und Platinauszeichnungen.

Wer Edward Simoni kennt, weiß, dass er für die Musik lebt und sein ganzes Können kompromisslos in sein Panflötenspiel einbringt. Er gehört zu den ganz wenigen Musikern, denen es gelingt, seine Seele über das Instrument zum Klingen zu bringen, was ihm berechtigt den Namen "Magier der Panflöte" einbrachte. Privat ist er ein eher ruhiger Zeitgenosse, der sich viele Gedanken über den Weltfrieden und das Zusammenleben verschiedenster Kulturen macht. Diese Melancholie und diese Nachdenklichkeit sind in seiner Musik immer wieder zu spüren, weshalb seine Melodien ganz tief aus dem Herzen kommen.

Tickets zu 25 Euro pro Person können im Pfarramt unter der Telefonnummer 033844/51730 reserviert werden.