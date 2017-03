Großes Echo auf Fotoaktion

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Große Resonanz: Zahlreiche Havelländer haben auf die von der Kreisverwaltung initiierte Fotoaktion reagiert und private Bilder sowie Postkarten & Co. für eine Ausstellung leihweise zur Verfügung gestellt. Gesucht wurden historische Aufnahmen havelländischer Dörfer von der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert bis in die 1930er Jahre hinein. Gemeldet haben sich viele Privatpersonen, aber auch Archive, wie zum Beispiel das ehrenamtlich geführte Stadtarchiv in Nauen. Der Leiter der Denkmalbehörde des Landkreises, Dr. Ulrich Wanke, freut sich über das riesige Echo.