Justizsenator: Keine extra Drogenspürhunde für Gefängnisse

Berlin (dpa) In den Berliner Gefängnissen wird es entgegen ursprünglicher Planung keine extra Justizhunde zum Aufspüren von Drogen geben. "Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, werden wir auf die Anschaffung eigener Hunde verzichten", sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Das Hunde-Projekt war von seinem Amtsvorgänger Thomas Heilmann (CDU) initiiert worden.

