«Es herrscht Partystimmung», sagte Kapitän Ildefons Lima nach dem WM-Qualifikationsspiel in Andorra la Vella jubelnd. Das vorwiegend aus Amateuren und Halbprofis bestehende Team setzte einer Serie von 58 Pflichtspiel-Pleiten endlich ein Ende. Zuletzt hatte man im September 2005 beim 0:0 in der WM-Qualifikation gegen Finnland gepunktet.

«Wir wissen genau, wie schwer es für uns ist, ein Remis zu holen», meinte der 37 Jahre alte Innenverteidiger Lima. In der Tat: Die Auswahl des kleinen Pyrenäen-Staates ist in der Fifa-Weltrangliste nur die Nummer 200 von 211 Teams. In der WM-Qualifikations-Gruppe B liegt man trotz des Punktgewinns weiterhin an letzter Stelle.

Von den 78 000 Einwohnern Andorras haben nur 23 000 einen Pass des Fürstentums. Lediglich rund 3000 sind beim Fußball-Verband registriert. Meister FC Santa Coloma zahlt den Fußballern um Lima nur 500 Euro im Monat. Lima, der unter anderem in Griechenland, Spanien, Mexiko, der Schweiz und Italien spielte und bereits 105 Länderspiele absolviert hat, will dennoch bis 2020 weitermachen - mindestens. «Mit harter Arbeit kommen Erfolge», sagte er.