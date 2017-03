Öko-Landbau in Brandenburg stagniert seit zehn Jahren

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562112/

Rund 450 Millionen Euro beträgt der jährliche Umsatz der Bio-Läden und -Bäckereien in der Region, erklärte Michael Wimmer von der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau (FÖL) am Freitag auf einer Pressekonferenz in Potsdam. 40 Prozent der Schulkantinen in der Bundeshauptstadt werden von Bio-Caterern beliefert, Tendenz steigend. Wer daraus schlussfolgert, dass im Berliner Nachbarland immer mehr Betriebe auf Öko umstellen, liegt jedoch falsch.

In den 1990er-Jahren war Brandenburg auf diesem Gebiet noch das Vorzeigeland mit stetigen Wachstumsraten. Seit 2004 stagniert jedoch der Ökolandbau bei rund zehn Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Anbaufläche.

Hessen und das Saarland haben Brandenburg längst überholt, die restlichen Länder steile Wachstumsraten und dafür ehrgeizige Konzepte entwickelt. In Thüringen sollen künftig auf 20 Prozent der Flächen Bioprodukte erzeugt werden, sagte Peter Röhrig, Geschäftsführer im Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft. "Bio wird in Brandenburg wie ein Stiefkind behandelt", lautet seine Einschätzung.

Eine Aktie daran wird dem Landwirtschaftsministerium zugerechnet. Da fehle es eindeutig an Unterstützung, so Wimmer. Zwischen 2012 und 2015 war die Umstellungsförderung auf ökologischen Landbau komplett ausgesetzt und erst auf massiven Druck danach wieder eingeführt worden. Allerdings fällt die Förderhöhe hierzulande geringer aus als in allen anderen Bundesländern. Es werde den Landwirten damit schwer gemacht, die ersten zwei Jahre zu überstehen, die man als Biolandwirt schon nach den entsprechenden Vorgaben produzieren muss, ohne die Produkte auch als solche verkaufen zu dürfen.

Sascha Philipp, Ökolandwirt in Pretschen (Dahme-Spreewald), verwies auf der Pressekonferenz auf die bestehenden Informationsdefizite. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gebe es seit 2005 keine Beratung mehr für Landwirte, die ihre Produktion umstellen wollen. Außerdem fehle oft das Kapital. Als Beispiel nannte er die Milchbauern, die in der Krise der vergangenen beiden Jahren versucht haben, auf Bioprodukte umzustellen und nun die Umbauten ihrer Ställe nicht stemmen können.

Geschäftsführer Röhrig empfahl wie in anderen Bundesländern Modellregionen einzurichten. Für Wimmer wäre beispielsweise das Oderbruch prädestiniert für den Gemüseanbau. Dort sei nach der Wende zu viel abgewickelt worden und das Know-how verloren gegangen. Er fordert ein Existenzgründerprogramm.

Gerade bei Obst und Gemüse habe Brandenburg Defizite und müsse den großen Berliner Mark Bioproduzenten aus anderen Bundesländern und dem Ausland überlassen. Besser aufgestellt sei man bei Milch, wo mit Münchehofe, Brodowin und Lobetal drei potente Molkereien und Verarbeiter in Berlin Flagge zeigen.

Auch Biogetreide werde in der Mark produziert und in einer Reihe von entsprechenden Bäckereien verarbeitet. Bei Mastgeflügel, in der Schweineproduktion oder in der Fleischverarbeitung sieht die Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau dagegen noch Nachholbedarf. Vor allem aber, so das Fazit von Landwirt Philipp, fehle es am politischen Willen der Landesregierung, etwas für mehr Bio-Landwirtschaft zu tun.