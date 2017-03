artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bei einem Fahrradrennen in Berlin-Wannsee sind mindestens vier Menschen von einem Auto verletzt worden. Das Auto sei am Sonntag in das Fahrerfeld gefahren und habe dabei drei Radfahrer und einen Ordner verletzt, teilte die Polizei mit. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" online darüber berichtet. Nach Angaben der Polizei waren der Ordner und ein Radfahrer nach dem Unfall ansprechbar, die anderen beiden Radfahrer wurden wohl schwerer verletzt. Nähere Angaben zum Hergang konnte die Polizei zunächst nicht machen.