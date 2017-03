Musikschüler trumpfen groß auf

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland/Cottbus (MOZ) Absolut erfolgreich: Die Musik- und Kunstschule Havelland hat beim diesjährigen Landeswettbewerb "Jugend musiziert" in Cottbus hervorragend abgeschnitten. 30 Musikasse aus der Region hatten sich in diesem Jahr das Ticket zum Landeswettbewerb erspielt. Zwölf Schüler konnten sich nun für den Bundeswettbewerb, der zu Pfingsten in Paderborn stattfinden wird, qualifizieren. Simone Seyfarth, Leiterin der Musik- und Kunstschule zeigte sich begeistert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562130/

Herausragende Spitzenergebnisse gab es in der Wertung Blechbläserensemble mit einem ersten Preis mit der Höchstpunktzahl von 25 und einem ersten Preis mit 24 Punkten mit Weiterleitung zum Bundesentscheid. Damit sind nicht nur das Blechbläserquintett mit Valentin Fischer, Samuel Grau, Ludwig Seyfarth, Philip Schad und Jannik Schmidt weiter, sondern auch das jüngere Blechbläserquartett mit Konrad Müller, Isolde Seyfarth, Thadeus Brandt und Anne Hoffmann. Der Sonderpreis für das beste Blechbläserensemble Brandenburgs geht an das Quintett mit den jugendlichen Blechbläsern aus Falkensee, Pausin, Börnicke und Rohrbeck. Die fünf Havelländer Jungs erhielten damit auch eine Einladung in die Staatskanzlei Potsdam, denn Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) persönlich wird ihnen den Sonderpreis am 14. Juni überreichen.

Sehr stark waren laut Angaben von Simone Seyfarth auch die Sängerinnen Martina Freisinger und Ella Marie Kastner, die beide zum Bundeswettbewerb fahren werden und ihre Tickets mit 23 Punkten im Klassischen Gesang vorzüglich präsentiert haben. Ebenfalls mit 23 Punkten fährt die Pianistin Alissa Miller zum Bundeswettbewerb nach Paderborn. Max Wurzer ertrommelte sich mit 22 Punkten einen zweiten Preis und verfehlte knapp den Einzug ins Finale. Ebenfalls zweite Preise mit 21 Punkten erzielten die beiden Pianisten Delian Adam und Anika Pulsack, das Streichquartett Hanna Garschagen, Sophia Poller, Tabea Scholz und Sophia Weiß und Vanessa Palm auf der Harfe. Einen zweiten Preis mit 20 Punkten ersang sich Marian Jenke und schließlich einen dritten Preis mit 19 Punkten Lisa-Marie Weber.

"Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb", so Musikschulleiterin Simone Seyfarth. Die Vorbereitungen für den Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" liefen deshalb bereits wieder auf Hochtouren. "Wir hoffen natürlich auch auf Bundespreisträger." Seyfarth gratulierte allen Schülern und Lehrkräften der Musik- und Kunstschule zu den hervorragenden Ergebnissen. Sie sollten jetzt zunächst den Erfolg genießen und sich entspannen. Übrigens: In der Ergebnisliste kann das hervorragende Abschneiden der Schüler aus dem Havelland nachvollzogen werden. Sie ist auch im Internet unter www.jumu-brandenburg.de einsehbar.