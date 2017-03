Im Lamborghini ohne Führerschein

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562135/

Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, konnte der Fahrer des Lamborghini Aventador keinen Führerschein vorzeigen. Die Polizei wandte sich an die luxemburgischen Behörden. Von dort wurde mitgeteilt, dass der 54-Jährige seine Fahrerlaubnis vor kurzem abgeben musste. Erst in der vergangenen Woche war er in seinem Heimatland bei einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung erwischt worden. Er war dort 53 Kilometer in der Stunde schneller, als es erlaubt gewesen wäre. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Gehen durfte er, nachdem er eine Sicherheit hinterlegt hatte. Die Summe ist in etwa so hoch wie die zu erwartende Geldstrafe, also dreistellig.

Wie sehr die Zahlung dem Fahrer geschmerzt hat, ist nicht bekannt. Neu kostet ein Lamborghini Aventador mehr als 300000 Euro. Er erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu Tempo 350.