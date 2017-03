Pferdefuhrwerk rammt Auto

artikel-ansicht/dg/0/

Beelitz (dpa) Ein durchgehendes Pferdefuhrwerk ist in einem Ortsteil von Beelitz (Potsdam-Mittelmark) mit einem Auto zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall am Samstag aber niemand, wie die Polizeiinspektion Brandenburg/Havel am Sonntag mitteilte. Der Kutscher und zwei Kinder konnten noch schnell absteigen, bevor sich Pferd und Fuhrwerk allein in Bewegung setzten. Nach dem Unfall lief das Pferd mit der umgekippten Kutsche weiter, blieb dann aber stehen. Es entstanden am Fuhrwerk und am Auto Sachschäden von etwa 5000 Euro.