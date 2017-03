artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten (MOZ) 9.12 Uhr, 10.15 Uhr, 10.25 Uhr - am Sonnabend brausen gleich mehrfach Fahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz mit Martinshorn und Blaulicht über die Ampelkreuzung an der Hohensteiner Chaussee in Strausberg. Die Leute am benachbarten Einkaufszentrum nehmen es gelassen. Kaum ein kurzer Seitenblick: Die werden das schon machen ...

artikel-ansicht/dg/0/1/1562160/

Die es machen sollen, sind Feuerwehrleute, Rettungssanitäter oder ehrenamtlich bei der DLRG Hennickendorf und im Katastrophenschutz tätig, sind Polizisten, Notarzt oder gehören dem Kriseninterventionsteam an. Sie werden am Sonnabend binnen kürzester Zeit in den unterschiedlichsten Orten im Landkreis alarmiert, sammeln bzw. begeben sich zu den in Notfallplänen vorgeschriebenen Punkten.

Denn in Hoppegarten gibt es am Sonnabendmorgen einen ernsten Einsatzfall. Im Flüssiggas-, Umschlag- und Verteillager der PROGAS GmbH, wo gerade Umfüllarbeiten stattfinden, hat sich am Behälter des Tanklastwagens ein Riss gebildet. Propangas entweicht dort mit lautem Knall, die Gaswarneinrichtung springt an, läuft als Meldung beim Füllstellenleiter ein, der sogleich die Leitstelle informiert.

Ein Fall für den Katastrophenschutz in Märkisch-Oderland, der an jenem Tag in einer Vollübung dort den externen Notfallplan und einsatztaktische Maßnahmen unter realitätsnahen Bedingungen testet. Die PROGAS-Tochterfirma Jaeger Flüssiggasanlagenbau in Hoppegarten ist neben dem Gasspeicher Rüdersdorf der zweite Industriestandort mit Gefahrenpotenzial, für den der Landkreis nach der sogenannten Seveso-III- oder Störfall-Richtlinie in besonderer Weise Verantwortung trägt.

Lagern hier doch ständig etwa 350 Tonnen Flüssiggas. Jährlich werden über Hoppegarten rund 9000 Tonnen des Energieträgers ausgeliefert. "Wir haben natürlich eine ausgefeilte Technik, die solche Einsatzfälle eher unwahrscheinlich macht, was auch noch nie auftrat", gibt Jaeger-Geschäftsführer Andreas Beulich, zugleich Störfallbeauftragter des Großlagers, Auskunft. Es gebe interne Notfallpläne, die stetig angepasst würden, und Übungen mit der Feuerwehr Hoppegarten. "Doch so etwas wie heute hier, wo alle Einsatzkräfte des Landkreises zusammenwirken, habe ich noch nicht erlebt."

Im vergangenen Jahr habe der Landkreis eine solche Übung in Rüdersdorf durchgeführt, sagt Pressesprecher Thomas Berendt. "Diesmal ist Hoppegarten dran." Eine lange Vorbereitungszeit, großer Aufwand stecken hinter einer solchen Vollübung, die von der Alarmierung über das Sperren von Straßen bis zur fiktiven Evakuierung angrenzender Wohngebiete und Versorgung aller reicht und auf rund 300 beteiligte Akteure ausgelegt ist.

Denn obgleich es bisher noch keinen derartigen Störfall im Landkreis gegeben hat, sei es notwendig, wie der Leiter des Brand- und Katastrophenschutzes in Märkisch-Oderland, Hartmut Sommer, betont, dass "ein wirksames und effektives Zusammenspiel aller Einsatzkräfte im Ernstfall nur gelingen kann, wenn zuvor unter wirklichkeitsnahen Bedingungen geprobt wird". Nur so zeigen sich Schwachstellen, kann nachjustiert werden.

War doch klar, könnten die Leute am Einkaufszentrum jetzt sagen. Die machen das schon.