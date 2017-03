Unerwartet deutlicher Sieg dank Amtsbonus

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Der erste Stimmungstest im Superwahljahr 2017 ist für die CDU unerwartet positiv ausgefallen. Annegret Kramp-Karrenbauer bleibt wohl Ministerpräsidentin im Saarland, und Angela Merkel darf hoffen, dass ihre Union auch in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen nicht chancenlos gegen Rot-Grün sein wird. Dass die CDU mit so deutlichem Vorsprung vor ihrem Juniorpartner SPD landen würde, war nicht zu erwarten.

Offenbar wollten die Saarländer ihre populäre Regierungschefin nicht stürzen - und schon gar nicht wollten sie einen Wechsel zu Rot-Rot. Das kleinste Flächenland im Westen der Republik taugt in den Augen einer Mehrheit der Wahlbürger nicht als Testfeld für ein Bündnis von SPD und Linkspartei, allen vorherigen Spekulationen zum Trotz.

Die Damenwahl an der Saar wurde so auch zur Niederlage für Oskar Lafontaine. Der Saar-Napoleon hat zwar immer noch starken Einfluss auf die politische Stimmung in seinem Stammland, aber seine Macht ist nicht mehr so groß, dass er eine durchaus erfolgreiche Landesmutter aus dem Amt drängen könnte.

Der erste Akt im Dreisprung dieses Wahl-Frühjahrs in den Ländern hat zugleich die Hoffnungen der SPD empfindlich gedämpft, mit dem neuen Vorsitzenden Martin Schulz zu neuen Ufern aufbrechen zu können. Der 100-Prozent-Mann aus Würselen kann keine Wunder bewirken, das lernen wir aus dem Ergebnis der Saar-Wahl. Dass damit der Schulz-Effekt bereits verpufft und die SPD-Blase geplatzt wäre, bevor der Bundestagswahlkampf so richtig begonnen hat, lässt sich allerdings nicht unbedingt konstatieren.

Wie im benachbarten Rheinland-Pfalz scheint der Amtsbonus der Ministerpräsidentin auch an der Saar am Ende der entscheidende Faktor gewesen zu sein. Davon könnten im Mai die beiden SPD-Ministerpräsidenten Hannelore Kraft und Torsten Albig profitieren. Freilich steht hinter der Zukunft der Grünen, die in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein Koalitionspartner der Genossen sind, nach der Saarland-Wahl ein noch größeres Fragezeichen als zuvor.

Für die Bundestagswahl haben die Saarländer allenfalls einen ersten Hinweis gegeben, mehr nicht. Als Trendsetter für den Bund eignen sie sich nicht. Weder ist Angela Merkel bereits angezählt, noch darf Martin Schulz auf einen glatten Durchmarsch ins Kanzleramt setzen.