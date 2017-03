Die Nervosität nimmt zu

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) In der rot-roten Koalition steigt die Nervosität. Das wichtigste Reformvorhaben, die Kreisreform, gerät in schwere Wasser. Und das nicht nur wegen der beeindruckenden Ergebnisse der Volksinitiative, die einen Volksentscheid immer wahrscheinlicher werden lassen. Viel mehr scheint das Regierungslager die Frage zu beunruhigen, wie man zu wasserfesten Gesetzen kommt. Der Korrekturbedarf an den aktuellen Entwürfen ist riesig.