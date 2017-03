artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Der FC Strausberg hat das Halbfinale im Fußball-Landespokal gegen den FSV 63 Luckenwalde mit 1:3 verloren. Am Ende war es ein wenig unglücklich für den Außenseiter aus der Oberliga, der den Regionalligisten am Rande einer Niederlage hatte.

Wer die Leistungen aus den vergangenen Ligaspielen der Strausberger in Erinnerung hatte, der hätte vor der Partie bei einer Wette sicherlich nicht viel Geld auf einen Erfolg des FCS gesetzt. Doch solche Pokalspiele haben eben ihren eigenen Charakter. Eine Fußball-Weisheit, die sich schon so oft bestätigt hatte.

Irgendwie war auch vor dem Spiel eine ganz andere Stimmung bei den Strausbergern zu vernehmen. Hatte der objektive Betrachter in den Partien zuvor eher den Eindruck, "na ja, wir werden schon irgendwie durchkommen", gab es diesmal eine ganz andere Körpersprache. Der Wille war deutlich zu spüren, an diesem Tage, im eigenen Stadion, auf eigenem Rasen, doch eine Überraschung zu landen. Eine Kulisse von 465 zahlenden Zuschauern tat dabei ein Übriges.

Die Spannung war auch unter den Zuschauern groß. "Sonst sind wir nicht so oft in der Energie-Arena. Heute, das ist was Besonderes", bemerkte Kirsten Hänel, die mit Sohn Ronny Nölk und Enkel Erik kam. Sie drückte dem FCS die Daumen, tippte aber auf eine 1:2-Niederlage. Eventuell wollte sie gar nicht, dass Strausberg dann im Finale gegen ihren Lieblings-Verein, Energie Cottbus, spielen würde.

Kalus Mudrack ist ein alter Hase in Sachen Fußball. "Ich denke, wir gewinnen das Ding mit 2:0", erklärte der Luckenwalder, der ein ganz großer Fan des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist.

Dann endlich ging es los - mit einem blau-weißen Lametta-Regen, den sich die Zuschauer, angeführt von der RGU, dem eingetragenen Fanclub des Vereins,ausgedacht hatten. Und insbesondere die Fans des Gastgebers mussten sich mehrfach die Augen reiben. Ist das unser abstiegsbedrohter FC Strausberg?

Zwei Minuten waren gespielt, da hatte Adam Wiejkuc die erste Möglichkeit und gleich danach tauchte Leart Avdulahu vor dem Luckenwalder Tor auf. Die Männer um Kapitän Sirko Neumann rannten, kämpften, griffen früh an und gaben keinen Ball verloren. Und nicht nur die Fans waren überrascht, der FSV Luckenwalde wusste gar nicht was er machen sollte, fühlte sich in die Ecke gedrängt und hatte große Mühe, sich vom Druck der Strausberger zu befreien.

Auch wenn die ganz großen Möglichkeiten im ersten Durchgang ausblieben - es war eine Freude, den Strausbergern zu zuschauen.

Während Luckenwalde im bewährten 4-4-2-System begann, überraschte Reimann mit einem 5-3-2-System. "Wir hatten Luckenwalde natürlich beobachtet und wollten variabler auftreten", sagte Reimann und hatte damit durchaus Erfolg.

Wer weiß, wie die Partie wirklich ausgegangen wäre, hätte Schiedsrichter Henry Müller ein Handspiel im Luckenwalder Strafraum geahndet. Nach feiner Einzelleistung von Kaan Bektas flog der Ball an beide Hände von Aaron Bogdan (33.).

So blieb es beim vor allem für den Favoriten schmeichelhaften 0:0 und Strausbergs Trainer Christof Reimann konnte festhalten: "Unsere Plan, ein frühes Gegentor zu verhindern, ist zunächst aufgegangen."

Rüdiger Jokeit, Fan des FSV aus Luckenwalde, zeigte sich ebenfalls beeindruckt vom Spiel des Gastgebers. "Ich wusste, dass das kein Selbstläufer wird. Hoffentlich kann sich der FSV steigern", sagte er etwas skeptisch.

Luckenwaldes Trainer Ingo Nachtigall kam als Erster aus der Kabine zurück ins Stadion. Es muss deutliche Worte in der Kabine gegeben haben, denn auch mit dem Wiederanpfiff wirkte er noch sehr aufgebracht. Luckenwalde kam auch tatsächlich besser zurück. Ein Volleyschuss knapp über das Strausberger Tor von Aaron Bogdan war erster Hinweis auf nunmehr veränderte Kräfteverhältnisse.

Das 1:0 für den Favoriten (53.) gehört wohl eher in die Kuriositätenecke. Nach einem guten Angriff der Gäste, den Ebwa Monga per Kopfball abgeschlossen hatte, hatte plötzlich Strausbergs Kapitän Sirko Neumann den Ball in der Hand. Die Kugel war hinter der Torlinie, so dass der Strausberger Kapitän ganz offensichtlich dachte, Schiri Henry Müller würde auf Tor entscheiden. Minutenlang wurde diskutiert. Der Schiri zeigte dann zur Verwunderung aller auf den Strafstoßpunkt ... FSV-Kapitän Marcel Hadel ließ sich vom Getümmel nicht beeinflussen und hämmerte den Ball genau in die Mitte. Routinier Timo Hampf im Tor des FCS hatte keine Chance.

Vier Minuten später gelang dem FSV dann das 2:0. Nach Flanke von Bogdan war Magalhaes Silva in der Mitte zur Stelle. "Wir haben in dieser Phase einfach nicht gut verteidigt", sagte später Strausbergs Trainer Reimann.

Der Treffer hatte für einige Minuten deutliche Wirkung beim FCS hinterlassen. Doch die Mannschaft des Gastgebers kam noch mal zurück in die Partie. Nach Flanke von Leart Avdulahu war der baumlange Roman Turek mit dem Kopf zur Stelle und verkürzte auf 1:2.

Strausberg warf nun noch mal alles nach vorn. Reimann löste die Abwehr auf und brachte Pawel Cierech für Wael Karim, Blerim Shigjeqi für Christoph Kleinert sowie Max Nürbchen für den sehr gut spielenden Oliver Mertins. Doch es half nichts mehr.

In der Nachspielzeit konnte Luckenwalde noch erhöhen. Das nicht immer sicher wirkende Schiedsrichtertrio hatte nach der Vorarbeit von Quentin Fouley, die klare Abseitsstellung von Magalhaes Silva übersehen und gab das 3:1.

"Wir freuen uns riesig und werden, nachdem wir im vergangenen Jahr schon im Finale standen, unsere Chance diesmal nutzen. Das ist für einen kleinen Verein wie dem FSV eine ganz große Gesichte", sagte Luckenwaldes Trainer Ingo Nachtigall. Gerade ihm war deutlich die Erleichterung über das Ergebnis der Partie anzumerken. Er fand auch lobende Worte für den Gegner und betonte: "Ich wusste, dass es schwer werden würde. Strausberg hat, zumindest in der ersten Halbzeit, großartig gespielt."

Der gleichen Meinung war auch Strausbergs Trainer Christof Reimann. "In der ersten Halbzeit ist unser Plan aufgegangen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Diese Niederlage wird uns hoffentlich nicht zurückwerfen. Jetzt gilt unsere ganze Konzentration der Liga und dem Abstiegskampf. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt nicht, denn nächste Woche geht es zur VSG Altglienicke. Mein Dank geht auch an die Fans, die uns heute gut unterstützt haben."

FC Strausberg: Hampf - Kleinert (79. Shigjeqi) , Turek, Karim (77. Cierech), Wiejkuc, Mertins (86. Nürbchen) - Bektas, Bolte, Neumann - Avdulahu, Kemter

FSV Luckenwalde: Petereit - Koplin, Schmidt, Hadel, Repetylo - Monga (33. Magalhaes Silva), Guthke, Bogdan, Stober (46. Müller) - Bilali (86. Jahn), Fouly

Tore: 0:1 Hadel (53./Elfmeter), 0:2 Magalhaes Silva (57.), 1:2 Turek (66.), 1:3 Magalhaes Silva (90.+3) - Schiedsrichter: Henry Müller (Cottbus) - Zuschauer: 465