Kienitzer Friedhof wieder auf Vordermann

Kienitz (MOZ) Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich am Sonnabendvormittag auf dem Friedhof in Kienitz zahlreiche Kienitzer zum Arbeitseinsatz ein. Dazu hatte die evangelische Kirchengemeinde Letschin Oderbruch aufgerufen. Pfarrer Frank Schneider und rund 20 fleißigen Mitstreiter hatten sich zum Ziel gesetzt die neue Urnengrabstelle fertig zustellen und das Friedhofsgelände aufzuräumen.

Urnenplatz in Vorbereitung. Angela Schneider und Monika Maréchal-Ihrig und Gerhard Ihrig (v.l.) pflanzen Rosen und Sternmagnolien an der Stele. Die Anlage wird am Ostermontag feierlich eingeweiht. © Matthias Lubisch

"Es macht einfach Spaß, mit so vielen motivierten Helfern das Projekt umzusetzen die am Ende nicht danach fragen was sie dafür bekommen" lobte Pfarrer Schneider.

Die Urnengrabstelle wurde in Eigenregie in einem Zeitraum von etwa drei Jahren in aufwendiger Arbeit mit eigener Technik gerodet und immer wieder mit neuer Muttererde aufgefüllt. Eine Stele mit bis zu 160 Namenstafeln steht auf dem Urnenfeld.

Angelika Schneider und Monika Marechal-Ihrig pflanzten dort Rosen und Sternmagnolien. Zum Ausruhen und Gedenken wurden zwei Bänke von Ulrich Senf und Manfred Werchham zusammengebaut und aufgestellt.

Ortsvorsteher Roland Grund unterstützte mit schwerer Technik den Einsatz, um alte Fundamente und Grabeinfassungen vom Friedhof zu entfernen. Das gesammelte, Totholz, Reisig und Gestrüpp verbrannte Maik Smolarczyk gleich vor Ort.

Ein großes Problem ist der viele Plastikmüll der auf dem Kompost entsorgt wurde. Pfarrer Frank Schneider appelliert an die Benutzer, Plaste Müll nicht auf den Kompost zu werfen. Der Einsatz dauerte bis zum Mittag, dann gab es ein gemeinsames Kaffeetrinken mit den mitgebrachten Leckereien der Aktiven.

Die Urnen-Grabstelle Kienitz wird am Ostermontag mit einer feierlichen Andacht um 10 Uhr eingeweiht. Bei schlechtem Wetter findet der Festakt in der Kirche statt.