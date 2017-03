Jan Krüger punktet doppelt

artikel-ansicht/dg/0/

Marxdorf (MOZ) Auch im nunmehr 14. Meisterschaftspiel der Verbandsliga blieb die Hoffnung der Tischtennisakteure der SG Marxdorf auf den ersten Saisonerfolg unerfüllt. Das Sextett um Kapitän Mathias Schütze zog daheim gegen Einheit Luckenwalde mit 3:9 den Kürzeren. In den Eingangsdoppeln unterlagen zunächst Mathias Schütze und Jan Krüger sowie Steffen Musehold mit Tobias Scharpe, während René Barentin mit seinem Partner Jens Kolk für den ersten Zähler der Gastgeber sorgten. In den folgenden Einzelpartien verkürzte Jan Krüger mit einem glatten 3:0-Erfolg über Florian Renn auf 2:3, doch dann zogen die Luckenwalder auf 7:2 davon. Auch den dritten und letzten Punkt für die Heimmannschaft holte Krüger, der sich gegen Sebastian Schulz mit 3:1 durchsetzte. Das war es aber mit der Marxdorfer Herrlichkeit und die Gäste packten den Auswärtserfolg in trockene Tücher.