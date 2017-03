Gnewikow macht sich frühlingsfrisch

artikel-ansicht/dg/0/

Gnewikow (RA) Eigentlich wollten die Gnewikower ihren Frühjahrsputz erst in zwei Wochen veranstalten. Doch dann taten 20 fleißige Frauen und Männer bereits an diesem Samstagvormittag alles dafür, ihren Ortsteil von der besten Seite zu präsentieren. Grund dafür war das schöne Wetter, das die Menschen ein wenig eher als angenommen an die frische Luft lockte.

Ortsvorsteher Olaf Matschoss (Linke) und Landfrauen-Chefin Sieglinde Siebmann hatten außerdem von mehreren verliebten Pärchen gehört, die demnächst ihre Hochzeit im Jugenddorf feiern wollen. "Eventuell möchten sie sich in unserer hübschen kleinen Kirche trauen lassen", meinte Siebmann. Für diesen Anlass und aber auch für alle Touristen und Einheimischen sei es wichtig, dass das Umfeld des Gotteshauses und der gesamte Ortskern einen gepflegten Eindruck machen. Also hatte sich das Festkomitee, in dem schon seit Jahren alle Gnewikower Vereine vertreten sind, für einen früheren Putztermin entschlossen. Das Herbstlaub wurde zusammengeharkt und zusammen mit abgebrochenen Zweigen und Ästen weggekarrt.

Auch Kirchhof und Bollwerk sind nun wieder schmuck anzusehen. Gleiches gilt für die Straßenränder. "Das frische Grün kann jetzt endlich so richtig durchkommen", freute sich Matschoss. Zum Abschluss der Aktion hatte Siebmann Kaffee und Kuchen für alle Teilnehmer mitgebracht: "Das mache ich immer so. Ist doch eine Selbstverständlichkeit." Und wenn es noch ein bisschen wärmer geworden ist, wollen die Frühjahrsputzer gemeinsam einen Grillnachmittag verbringen. Die Dorfgemeinschaft werde in Gnewikow noch immer großgeschrieben, betonte Matschoss.