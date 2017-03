Vandalen am Bollwerk

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Vandalen haben im Laufe des Wochenendes an der Neuruppiner Seepromenade ihr Unwesen getrieben. Mehrere der dort aufgestellten Stablampen sind demoliert worden. Über die Höhe des Schadens ist bisher nichts bekannt. Bei der Polizei sind die Zerstörungen nicht angezeigt worden. Zeugen der Tat haben sich auf RA-Nachfrage ebenfalls noch nicht gemeldet, hieß es am Sonntag aus der Inspektion. Eigentümer dürfte die Stadt Neuruppin sein. Die Sachbeschädigung am Bollwerk dürften Mitarbeiter erst am heutigen Montag registriert haben.