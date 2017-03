Mit Donovan zurück ins Glück

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Er saß zwar fast den ganzen Abend im Schneidersitz auf der Bühne. Trotzdem brachte Donovan am Samstagabend in der Neuruppiner Kulturkirche das Publikum zu Beifallsstürmen. Dass der Mann mit der giftgrünen Kobold-Gitarre schlappe 70 Lenze auf dem nicht vorhandenen Buckel hat, ließ sich nicht einmal annähernd erahnen. In intensives rotes Licht getaucht, hielt er das Publikum in Atem. Die Leute stimmten mit ein und klatschten im Takt. Die meisten von ihnen waren selbst nicht mehr ganz so jung und freuten sich darüber, dass der Held ihrer Jugendtage es doch tatsächlich bis nach Neuruppin geschafft hatte.