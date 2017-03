Musikfesttage suchen neuen Platz

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Musikfesttage an der Oder stehen vor Veränderungen: Das deutsch-polnische Festival sollte statt im März im Mai oder Juni stattfinden und die Zusammenarbeit mit dem Moskauer Tschaikowski-Konservatorium nachhaltig verstärkt werden. So will es mindestens Peter Sauerbaum, einer der künstlerischen Leiter der Musikfesttage.