Tanzen bis zur Sommerzeit

Neuruppin (RA) Der Neuruppiner Stadtgarten wurde am Sonnabend wieder zum Tanztempel umfunktioniert. Nach 23 Uhr hatten sich schon zahlreiche Gäste dem Motto "Einfach mal tanzen" hingegeben. Zu den Gästen gehörte Lisa Wichura aus Walsleben, die im Mai heiraten wird. Sie stürzte sich mit ihren fünf Freundinnen ins Vergnügen, die unter dem Namen "JGA Crew" Abschiedsabende für Junggesellen organisieren.

Noch mal unverheiratet tanzen: Lisa Wichura (mit Krone) war am Sonnabend im Neuruppiner Stadtgarten bei der großen Party mit dabei, flankiert von ihren Freundinnen. © MZV

Für Nonstop-Musik aus den vergangenen Jahrzehnten und den aktuellen Charts sorgte diesmal DJ Monte Burns. Um Mitternacht gab es als Höhepunkt ein Live-Act am Schlagzeug von Miro De Janeiro zu hören. Danach wurde noch munter bis zur Umstellung der Uhr auf Sommerzeit weitergetanzt. Die nächste Ausgabe von "Einfach mal Tanzen" lädt erst wieder am 9. Dezember in den Stadtgarten ein.