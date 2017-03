artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das war Handball, wie man ihn sich für den Frankfurter HC als Gastgeber und an einem Doppelspielwochenende wünscht: Zwei deutliche Siege und vier wertvolle Punkte für den Klassenerhalt in der 3. Liga Ost stehen gegen Haspo Bayreuth (27:20) und Handball Bad Salzuflen (30:18) auf der Habenseite.

An beiden Tagen hatten die jeweils 200 Zuschauer in der Brandenburg-Halle über lange Phasen allen Grund zur Freude. Selbst die Spielverläufe sollten sich ähneln. Am Sonntagnachmittag kamen im Nachholspiel der Hinrunde gegen HB Bad Salzuflen innerhalb von vier Minuten gleich fünf FHC-Handballerinnen zum Torerfolg. Die Gäste, in der Tabelle bis dato einen Platz besser, wirkten daraufhin wie paralysiert. Torhüterin Mandy Schneider und eine konsequente Abwehr ließen sie weiterhin nicht zum Zuge kommen. Das erste Tor gelang ihnen tatsächlich erst in der 23. Minute, als Elena Reuschel einen Siebenmeter zum 1:11 verwandelte.

Nach der Pause (Stand 12:4 für Frankfurt) kamen zuerst die Bayreutherinnen zum Torerfolg. Sie verbesserten ihren Positionsangriff und brachten dadurch Torhüterin Schneider in Bedrängnis, verkürzten aber maximal auf sieben Tore. FHC-Trainer Dietmar Schmidt wechselte mit Blick auf den Sieg häufiger durch. Nach dem Abpfiff, dem 30:18-Sieg und dem nun doppelten Punktgewinn mit Verbesserung auf Platz 9 war der Jubel auf dem Feld und den Rängen groß.

Eingeläutet hatten die FHC-Frauen ihr Doppelspielwochenende mit einem sichereren 27:20-Sieg über den Tabellenletzten HaSpo Bayreuth, der mit vielen Abgängen und mehrfachem Trainerwechsel in die Saison gestartet war. "Wir haben das Spiel in der Startphase positiv entschieden. Das 4:0 hat uns Sicherheit gegeben. Eine sehr gute Arbeit haben die Torhüterinnen geleistet", begründete Trainer Schmidt den Erfolg.

Während die Frankfurterinnen in den ersten Minuten fast jeden Angriff von den Außen oder vom Kreis mit einem Tor abschlossen (Zimmermann, Dürrwald, Müller 2) und nach fünf Minuten 4:0 führten, scheiterten die Bayreutherinnen an Torhüterin Mandy Schneider oder zuvor an der gut aufgestellten Deckung. Spielerisch waren sich beide Mannschaften da ebenbürtig.

Beim Stand von 2:6 sah sich Gäste-Trainerin Michaela Lehnert zum Time-out gezwungen (12.) und schickte eine verwandelte Mannschaft zurück aufs Feld, die jetzt schneller spielte und zu Torerfolgen kam, während das Schmidt-Team für mehrere Minuten den Faden verlor und sich Fehler im Zuspiel und in der Deckung häuften. So kam Haspo auf 4:6 heran. Doch der FHC fing sich und erhöhte in einer insgesamt torarmen Phase wieder seinen Vorsprung. Beim 13:8 ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich der ersten, bis der FHC noch mehr Gas gab. Chantal Bartholomé, die sehr lauffreudige Emilia Heinrich im Nachwurf, Theresa Loll im Alleingang und zweimal Zimmermann von rechts Außen (sehr sicher auch am Siebenmeter-Punkt) und schon führten die Gastgeber nach 36 Minuten erstmals mit 18:10. Kurze Pässe und variantenreiche Positionsangriffe auf FHC-Seite waren etwas für die Zuschauer, bis sie plötzlich verwundert auf unverständliche überhastete Abwürfe und damit verpasste Chancen blickten.

Bayreuth versuchte verstärkt, über Jana Lichtscheidel das Spiel zu gestalten, doch sie konnte die Niederlage nicht mehr kippen. So wie an Schneider scheiterten sie und ihre Gefährtinnen mehrfach an der eingewechselten Torhüterin Yania Silva Alfonso, die sich mit einem gehaltenen Siebenmeter zehn Minuten vor Schluss sofort gut einbrachte. Jeder Mannschaft gelangen noch fünf Tore und der FHC hatte sich beim 27:20 die ersten zwei Punkte gesichert.

Trainer Schmidt war zwar mit dem Sieg zufrieden, kritisierte jedoch. "Es hätten fünf, sechs Tore mehr sein können. Mit den Abschlusshandlungen war ich unzufrieden. Da war zum Beispiel die Armführung schlecht". Den Gästen bescheinigt er: "Auf unsere Konter haben sie taktisch gut reagiert, die Außen sind schnell wieder vorn gewesen."

FHC gegen Bayreuth/Bad Salzuflen: Mandy Schneider, Yania Silva Alfonso - Emilia Heinrich 3/3, Theresa Loll 1/2, Svjetlana Kresovic 1/3, Antonia Zimmermann 5 (2/2)/ 5 (4/3), Vivien Groke 3, Anne Weier 3 (2/1)/ 2 (3/2), Michèlle Dürrwald 4/2, Maria Heinke 1, Chantal Bartholomé 1/4, Kathleen Müller 2/5, Sabrina Genilke 3 (1/1)/4

Siebenmeter: FHC 5/4, 7/5, Bayreuth 3/1, Bad Salzuflen 2/2 - Zeitstrafen: FHC 2/2, Bayreuth 0, Bad Salzuflen 3 - Schiedsrichter: Christian Kroll, Emanuel Oliver Polke (beide Berlin)/Stefan Jäger (Görlitz), Thomas Lars (Neustadt-Sebnitz) - Zuschauer: 202/207