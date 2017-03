Knallhart im Schwedter Ring

artikel-ansicht/dg/0/

Nachdem Mirco Michael das Auftaktduell im Limit bis 56 kg gegen Hamsat Shadalov verlor, konnte der Lokalmatador Germann Jabs (60 kg) den amtierenden Deutschen Meister Adthe Gashi mit 3:0 besiegen. Im dritten Kampf des Abends musste sich Maik Andersson auf Seiten der Oderstädter dem Berliner Andranik Voskanyan geschlagen gegeben.

Kurz vor der Pause wurde es dann nochmal richtig spannend. Im Limit bis 69 kg erkämpfte sich Firat Tekin vom UBV in einem packenden Fight einen einstimmigen Punktsieg und holte somit insgesamt ein Remis zur Pause.

Im ersten Kampf nach der Pause stand mit Vazis Agirman ein Neuling im Schwedter Seilquadrat. Der in Frankfurt (Oder) trainierende Potsdamer erreichte im letzten November den dritten Platz bei den Weltmeisterschaften der U 19. Nun gewann er in einem engen Gefecht gegen den erfahrenen Zelimhan Dadaev auch sein erstes Bundesligaduell und holte die zwischenzeitliche Führung für den UBV.

Roy Baumann, Kapitän der Oderstädter, bekam es im Halbschwergewicht bis 81 kg mit dem mehrfachen Deutschen Meister Abdulrahman Abu-Lubdeh zu tun. Baumann gestaltete die erste Runde noch offen, musste sich ab der zweiten Runde dann aber der Dominanz eines Nationalstaffelboxers ergeben und verlor schlussendlich durch Aufgabe in der dritten Runde.

Da zwei gesetzte Schwergewichtler (91 kg) des UBV bis zum Ende der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen, sprang der 35-jährige David Berndt kurzfristig ein. Im Kampf gegen einen Weltklassemann aus Ungarn warfen die Schwedter in der ersten Runde nach schweren Treffern bereits das Handtuch.

Im letzten Kampf des Abends lag es erneut an Publikumsliebling Eric Brechlin. Nachdem Brechlin die erste Runde klar für sich entscheiden konnte, bekam er ab Runde 2 Probleme mit den Augen und kassierte aufgrund der schlechten Sicht mehrere harte Treffer. Nach dem Anzählen des Kampfrichters gab Brechlin den Kampf auf. Der gebürtige Potsdamer verkündete im Vorfeld seinen Abschied als aktiver Boxer nach dieser Saison. Im Anschluss an das dramatische Ende gab es einen emotionalen Abschied vom Schwedter Publikum nach knapp zehn Jahren im Bundesliga-Team des UBV Schwedt. Der Vorsitzende des UBV dankte ihm und überreichte Blumen. Aufgrund der ab kommenden Dienstag stattfindenden Polnischen Meisterschaften der Männer standen die Stettiner Faustkämpfer an diesem Kampftag dem UBV nicht zur Verfügung. Somit musste zwangsläufig an einigen Positionen rotiert werden.

Hertha BSC Berlin sicherte sich durch den Sieg in Schwedt vorzeitig den Einzug ins Meisterschaftsfinale und trifft nun Mitte April auf den Sieger der Staffel Süd - dem Nordhäuser SV.

Der UBV Schwedt muss am 8. April noch bei den Hamburg Giants antreten, die unter Vorbehalt ein 12:12 in Wismar schafften und nun einen Zähler mehr als der UBV auf dem Konto haben - zwei werden noch vergeben. Mit der bestmöglichen Mannschaft will sich der UBV mit einem erfreulichen Ergebnis aus der Saison verabschieden.