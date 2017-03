Lamborghini in Kremmen aus dem Verkehr geholt

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Etwas zu eilig hatte es ein 54-jähriger Luxemburger in seinem Lamborghini Aventador. Am Sonnabend um 15 Uhr kontrollierte ihn die Polizei an der Raststätte Linumer Bruch, wo der Flitzer Richtung Wittstock auf der Autobahn 24 etwas auffällig gefahren war. Der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis, denn die hatten schon die Behörden in seinem Heimatland eingezogen. Dort hatte er 53 Stundenkilometer über Normal gelegen, als er am 20. März gestoppt worden war. Das hatte den Delinquenten wenig beeindruckt, schließlich fuhr er unbeeindruckt durch das Ruppiner Land.