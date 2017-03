Ein großes Abenteuer

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Ein Wochenende knallvoll mit Feuerwehreinsätzen erlebte Schwedt. Doch an Brand- und Unfallorten oder bei der Evakuierung des alten Rathauses nach einem Chemieunfall tauchten statt der ausgewachsenen kleine Brandschützer auf. Was war los?

Die Berufsfeuerwehr Schwedt testete 24 Stunden lang den Nachwuchs unter praxisnahen Bedingungen. Unfälle und Brände? - Alles nur spannende Übungen, versicherte Jugendwart Marcel Curt. Mancher Schwedter hatte sich schon gefragt, warum das Martinshorn der Feuerwehren viel öfter als sonst an Wochenenden üblich durch die Stadt schallte und an vielen Ecken das Blaulicht blinkte. 56 Kinder fuhren die Tag- und etwa 30 Jugendliche die Nachtschicht.

Um 9 Uhr am Sonnabend begann der "Berufsfeuerwehrtag" für 56 Sechs- bis Zwölfjährigen beim Löschzug 2, im Feuerwehrhaus in der Bäckerstraße. Der Marathon-Einsatz ging mit einem simulierten Brand in Kunow in die nächste Runde. "Da übten die Kinder den Umgang mit Pulverlöschern", verriet Feuerwehrmann Lars Schubert.

Zur Mittagstunde fuhr etwa ein Dutzend Feuerwehrfahrzeuge vor dem früheren Rathaus in der Lindenallee vor. Viele Schwedter blieben verdutzt stehen und hielten nach Rauch Ausschau. Vergebens. Aus den Fahrzeugen sprangen Kinder, begleitet von erwachsenen Ausbildern. Nach der Einweisung stürmten die meisten ins Rathaus. Das Übungsszenario beschrieb Jugendwart Marcel Curt so: "Im Rathaus gab es einen Chemieunfall. Eine Reinigungskraft hatte versehentlich ätzende Flüssigkeit verschüttet. Rathaus-Mitarbeiter klagten über Atemwegsbeschwerden. Das Rathaus wird von der Feuerwehr evakuiert. Durchforstet nach Verletzten wird von Dreierteams jede Etage. Gerettete werden zum Behandlungsplatz gebracht und dort betreut bis der Rettungsdienst kommt." Ben, Emely, Sarah, Antonia. Max, Tim und Finley hatten Verletzte aus dem Rathaus gerettet. Einer klagte über Übelkeit, Kratzen im Hals beim Atmen. Ein anderer über Schmerzen im Arm. Der Ausbilder notierte alles und gab ruhig Anweisungen an seine jungen Einsatzkräfte: "Einer kann wieder los, einer bleibt hier bei den Verletzten." Unterdessen wurde am Behandlungsplatz ein Zelt mit Liegen eingerichtet. Luisa, die zum ersten Mal bei einem so großen Einsatz übte, sagte beeindruckt: "Das ist sehr spannend und anstrengend. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Es ist ein großes Abenteuer."

Alles läuft nach Plan. Marcel Curt und die anderen Ausbilder der Jugendwehr sind zufrieden.

Am Abend steht noch der Übungs-Einsatz nach einem gedachten Verkehrsunfall in Criewen auf dem Plan. Es war ein harter Tag für die kleinen Brandschützer. Dann Schichtwechsel. Die Zwölf- bis 16-Jährigen treten ihren Dienst um 19 Uhr bis zum Morgen an. Mehrfach fliegen sie bei Alarm raus. Brand in Heinersdorf. Verpuffung in Gatow. Eine Person vermisst. Brand, Fahrerflucht und Unfall in Vierraden. Der Nachwuchs hatte auch nachts alle Hände voll zu tun.