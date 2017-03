Torfestival beim Tabellenführer

artikel-ansicht/dg/0/

Mit nur 10 Spielern, davon zwei Torhüter, fuhren die Eberswalde zum Tabellenführer HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf. Nach der Heimniederlage gegen den HC Spreewald am vergangenen Wochenende musste man bei der Personallage der Eberswalder Schlimmes befürchten. Doch die Mannschaft des 1. SV zeigte Charakter und ließ sich beim Spitzenreiter nicht hängen.

Die Anfangsphase ging an die Gastgeber. Während die Eberswalder ihre Chancen nicht nutzten, kamen die Südberliner zu drei schnellen Kontertoren und es stand 3:0 für die Heimmannschaft. Danach kamen die Barnimer besser ins Spiel und konnten das Spiel ausgeglichen gestalten. Das zeigte sich auch am Ergebnisstand, beim 7:7 schafften die Eberswalder wieder den Ausgleich. Danach konnten sich die Gastgeber aber wieder absetzen und die Führung auf vier Tore (15:11) ausbauen. Doch bei den personell schwach besetzten Barnimern stimmte die Einstellung an diesem Tag wieder einmal sehr gut. So kämpften sich die Schützlinge von Trainer Torsten Raeck bis zum Halbzeitpfiff auf 19:20 heran.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit dominierten die Teltower, doch die Eberswalder zeigten ihr Kämpferherz und konnten erneut ausgleichen. Beim 29:29 war die Partie wieder vollkommen offen. Doch dabei beließen es die Barnimer nicht. 11 Minuten vor dem Ende führte der Außenseiter beim Gastgeber und Favoriten mit 33:31. Die mitgereisten Eberswalder Fans träumten schon von einem unerwarteten Punktgewinn und hofften auf erfolgreiches Ende. Jetzt aber machte sich der schwache quantitative Kader der Gäste negativ bemerkbar. Während die Gastgeber aus dem Vollen schöpfen konnten, hatten die Eberswalder kaum Alternativen auf der Bank. Die Kräfte gingen zu Ende bei den Barnimern und jetzt nutzten die Gastgeber mit ihren Wurf gewaltigen Aufbauspielern die konditionellen Schwächen der Gäste gnadenlos aus. Bis zum 35:35 konnten die Eberswalder noch gegenhalten, dann enteilten die Gastgeber aber ihren Kontrahenten. Innerhalb kürzester Zeit bauten sie den Vorsprung auf vier Tore aus (39:35). Diesen Vorsprung verwaltete Teltow bis zum Schlusspfiff und kam noch zu einem 42:37 Erfolg.

Allerdings hatten sich die Gastgeber diesen Erfolg leichter vorgestellt. Bei einer gut besetzten Auswechselbank hätten die Barnimer an diesem Tag den Spitzenreiter Paroli bieten können. So müssen die Spieler und Fans auf die nächsten Spiele hoffen.

Die Eberswalder liegen jetzt auf dem vorletzten Platz der Tabelle und benötigen unbedingt noch ein paar Punkte. Am kommenden Wochenende empfängt man die Mannschaft des HSV Wildau - da ist ein Sieg unbedingt nötig. Die punktgleichen Mannschaften von Ahrensdorf/Schenkenhorst (bei Lok Rangsdorf) und der Oranienburger HC II (empfängt HC Spreewald) haben auch schwere Hürden zu überwinden. Die Mannschaft von Torsten Raeck hat aber in Teltow gezeigt, dass sie den Klassenerhalt unbedingt schaffen will. Personell wird sich die Lage auch wieder etwas entspannen, Jeffrey Osterloh hat seine Sperre abgesessen und Maximilian Stooß sowie Tomasz Romanowski werden wieder genesen sein.