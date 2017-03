Neue Herausforderungen

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir werden unsere Arbeit kontinuierlich fortsetzen", versicherte der Vorsitzende des Regionalpark-Vereins, Torsten Jeran, den rund 50 Teilnehmern bei der Eröffnung der Veranstaltung im "Adlersaal". Er betonte zugleich, dass der Regionalpark auch immer wieder vor neuen Herausforderungen stehen werde. Es sei daher wichtig, auch künftig verstärkt für das Anliegen und die Ziele des Vereins zu werben. "Das tun wir auch heute mit dem Landschaftstag", so Jeran.

Werneuchen Bürgermeister Burkhard Horn schlug in seinen Begrüßungsworten eine Brücke vom "Sandpoeten" Friedrich Wilhelm August Schmidt bis zu den anstehenden politischen Vorhaben. Der große Sohn der Stadt, für den ein Dokumentationszentrum eingerichtet worden ist, sei von Goethe parodiert und von Fontane geadelt worden, sagte der Rathauschef über Schmidt.

Als Beispiele der guten Zusammenarbeit mit dem Regionalpark nannte Horn die Sanierung der Parkanlagen in Hirschfelde und Tiefensee. "Wir müssen uns aber auch Gedanken darüber machen, wie wir alles erhalten können", mahnte Horn. Er wies zudem auf die steigenden Einwohnerzahlen - im vergangenen Jahr betrug der Zuwachs 240 Menschen - und die damit verbundenen Probleme hin. "Die Neubürger sind schwer in die Vereine oder die Feuerwehr zu integrieren".

Im Zusammenhang mit der Verwaltungsstrukturreform betonte Horn, dass die Einwohner in einem Bürgerentscheid bestimmen sollen, welchen Weg sie gehen wollen. "Wenn sie einen Zusammenschluss mit dem Amt Falkenberg-Höhe ablehnen, werden wir das akzeptieren", erklärte der Linken-Politiker. In dem Fall müsste das Land entscheiden. Möglicherweise komme dann die Gemeinde Ahrensfelde als Partner ins Spiel, mutmaßte Horn.

Einen Abriss zur Geschichte der Stadt gab anschließend Kathrin Schimmelpfennig. Sie berichtete über die Landschaft, die durch die Saalekaltzeit geprägt wurde, die erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1247, die Zerstörung durch hussitische Truppen und den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Bau der Bahnlinie. "Der Gamensee war früher ein beliebtes Ausflugsziel der Berliner", so die Rathausmitarbeiterin. Daran könne man anknüpfen und einen "sanften Tourismus im Einklang mit der Natur" in der Region entwickeln.

Das Schlossgut Altlandsberg im Spannungsfeld von Denkmal- und Naturschutz stand im Mittelpunkt des Referates von Frank Ruppersberger. "Wir haben gelernt, dass wir nur in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten etwas erreichen können", betonte der kaufmännische Geschäftsführer der Schlossgut Altlandsberg GmbH. Einige Gebäude auf den weitläufigen Gelände, wie das Guts- sowie das Brau- und Brennhaus, seien bereits fertiggestellt, andere sollen noch saniert werden. "Es ist schwierig, Denkmal- und Naturschutz miteinander zu vereinbaren". Dieser Herausforderung müsse und werde man sich jedoch stellen, so Ruppersberger.

Lust auf die Internationale Gartenbau-Ausstellung (IGA) - und zwar nicht nur in Marzahn - machte Jochen Wünsche. Er lud bereits zu verschiedenen Veranstaltungen ein, die im Zusammenhang mit dem Projekt "IGA vor Ort" in Blumberg stattfinden. Es werde Vorträge, Führungen und auch ein Sängerfest mit elf Chören geben, kündigte Wünsche an. Der Blumberger appellierte an alle, die Verantwortung tragen, die "freie Landschaft nicht leichtfertig zu verändern". Wenn man, um einen Hasen zu sehen, in eine Berliner Plattenbausiedlung fahren müsse, könne bereits etwas nicht mehr stimmen, so Wünsche.

Um den Mehrwert des Regionalparks für Besucher und Bewohner ging es bei Axel Quanz. Der Inhaber eines Büros in Berlin unterstützt den Regionalpark gegenwärtig beim Aufbau eines Marketings. "E-Mobilität ist beispielsweise ein spannendes Thema", so Quanz.

Anja Krause von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde berichtete schließlich über neue Methoden der Bürgerbeteiligung bei der Erarbeitung des Landschaftsrahmenplans für den Barnim.