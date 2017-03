Müllrose vom Schmutz befreit

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Harken, fegen, wischen, putzen: Zum traditionellen Frühjahrsputz hatte Sonnabend der städtische Beirat "Schöner unsere Stadt Müllrose" um Siegfried Schulz eingeladen. Zu zwölf Anlaufpunkten und in zwei Ortsteilen kamen mehr als 250 Müllroser. "Moin!" sagte sie und verriet im schönsten norddeutschen Dialekt, dass sie "von oben, von der Nordsee, aus Hamburg" kommt. Rosemarie Günther, die alle nur Rosi nennen, lebt seit neun Jahren am Müllroser See. "Mein Jürgen, mit dem ich jetzt 55 Jahre verheiratet bin, wollte, wie ich, unseren beiden Jungs näher sein. Sie leben und arbeiten in Brandenburg. Da haben wir unser Häuschen verkauft und sind von Hamburg nach Müllrose gezogen."

Am sowjetischen Ehrenmal in Müllrose: Rosemarie Günther (vorn mit blauem Sack) bekam von den Handballern der HSG Schlaubetal große Unterstützung. An allen zwölf "Putzstellen" in der Stadt herrschte bei schönstem Frühlingswetter gute Stimmung.

Am Sonnabend harkte und putzte Rosemarie Günther mit Handballern der HSG Schlaubetal am 1979 errichteten sowjetischen Ehrenmal an der Seeallee, von den Müllrosern auch Russendenkmal genannt. "Ich habe zwar keinen Bezug zu dem Geschehen von damals. War in Hamburg nie ein Thema. Aber gepflegt sollte es hier schon aussehen. Das haben die toten Soldaten mit dem roten Stern an der Mütze, an die hier erinnert wird, verdient, findet Rosemarie Günther." Keine 300 Meter vom Ehrenmal entfernt, im Mehrfamilienhaus Seeallee 10, haben die Günthers ein neues Zuhause gefunden. Dort wurde Siegfried Schulz vor wenigen Jahren auf die gelernte Floristin aufmerksam. Schulz, jetzt 85, ist promovierter Doktor der Agrarwissenschaften und Mitglied im Ratgeber-Team der Märkischen Oderzeitung. Als Beiratsvorsitzender der Initiative "Schöner unsere Stadt Müllrose" entdeckte er beim Wettstreit um den schönsten Garten und Vorgarten in der Seeallee 10 "ein wahres Schmuckstück, von Rosi Günther angelegt. Wir lernten uns kennen und schätzen. Ich konnte Rosi schließlich als Mitglied des städischen Beirats gewinnen." Dem gehören zudem seit Mai 2014 neben Siegfried Schulz und Ehefrau Lieselotte auch Angelika Böttcher, Petra Haynk, Käthe Schulz, Karin Woite, Detlef Meine, Manfred Kasper, Willi Morche und Hans-Jürgen Klak an. Der Beirat, in diesem Jahr 20 Jahre alt, organisiert den traditionellen Frühjahrsputz und wird Mitte Mai den Blumen-, Pflanzen- und Gehölzmarkt auf der Festwiese am Schützenpark veranstalten.

Ziemlich neu im Beirat ist neben Rosemarie Günther auch Hans-Jürgen Klak. Sonnabend rückte er dem Herbst- und Winterdreck im großen Park hinter dem Hotel "Zur Sonne" zu Leibe. An seiner Seite der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Strübing und andere Stadtverordnete, Ausschussmitglieder und sachkundige Einwohner wie Ingomar Friebel, Hans-Joachim Meissner und Peter Fechner. "Bei mir war es der gepflegte Garten, der unserem Putz-Initiator Siegfried Schulz und seinen Juroren ins Auge fiel. Als Mann mit einem grünen Daumen brauchte mich Siegfried nicht lange überreden. Ich bin im städtischen Beirat gern dabei. Wir können hier viel bewegen." Während der 68-jährige Wolfgang Strübing von der Linken-Fraktion lobte, dass sich bei dieser Putzaktion Frauen und Männer parteiübergreifend beteiligen und sich menschlich näher kommen, dankte Siegfried Schulz "mit MOZ-Hilfe den Müllroser Gastronomen, die allen Helfern mit Frühstück verwöhnen. Ein Dankeschön auch an den Bauhof der Stadt."

Zahlreiche Bauhof-Mitarbeiter wie Vorarbeiter Andreas Kreisel und Stefan Kersten kurvten mit ihren orangefarbenen offenen Transportern zu den zwölf Putz-Orten - vom Freibad bis zur Seepromenade - und luden Laub, Gehölze und Dreck auf. Doch nicht nur die Müllroser, sondern auch Bewohner der Ortsteile Dubrow und Kaisermühl fegten den Schmutz aus der Stadt - und holten den Frühling hinein. Anneliese Krumm und Gustav Gosemann schnitten in der Kaisermühler Forstraße graues Gestrüpp. Gerade dort, wo die 1872 gepflanzte Eiche, längst ein Naturdenkmal, die Radwege halbiert. "Hier sind schon zwei Radler zusammengeknallt, weil die Büsche mannshoch waren. Deshalb schwingen wir heute die Gartenschere, um Sicht zu schaffen", erklärte Anneliese Krumm lachend. Den schönen Sonnenschein zum Frühjahrsputz hätten sich die Müllroser "richtig verdient."