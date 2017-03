Flaneure, die auch einkaufen

artikel-ansicht/dg/0/

Farbiges Licht auf der Flaniermeile: Das Haus der Rahnschule am Platz am Stern wurde von Scheinwerfern in ständig wechselnde Farben getaucht. Das gleiche Schauspiel bot sich den Besuchern an zahlreichen anderen Gebäuden entlang der Eisenbahnstraße.

Es war ein bisschen wie auf Knopfdruck. Kaum hatte am Sonnabend die Dunkelheit eingesetzt, füllte sich die Fürstenwalder Eisenbahnstraße zusehends, und auch auf dem Marktplatz und in den dortigen Einkaufszentren herrschte viel Begängnis. Lediglich die Mühlenstraße hatte mal wieder ein bisschen mit ihrer Lage am Rande des Veranstaltungsgeländes zu kämpfen.

Überall dort, wo bei der Shoppingnacht besonderes geboten war, herrschte auch besonderes Gedränge. Das war an einigen der vielen Verpflegungsstände zu beobachten, wo die Gäste mitunter Geduld aufbringen mussten, bis sie Essen und Getränke bestellen konnten, aber auch an Geschäften. Beim Mode-Express in der Eisenbahnstraße etwa, als dort zahlreiche Models die aktuelle Kollektion des Hauses vorstellten. Geschäftsinhaberin Sabine Furmannek hatte mit ihren Mitarbeiterinnen danach auch im Laden alle Hände voll zu tun, um die Kundschaft zu beraten und zu bedienen.

"Wir haben sehr guten Zuspruch", sagte sie. Vorteil der Modenschau sei, dass die Kundinnen das Angebot nicht nur auf dem Kleiderbügel begutachten können. Als Resultat der Shoppingnacht rechnet Sabine Furmannek auch für diese Woche noch mit erhöhtem Besuch in ihrem Laden. "Von mir aus könnte es die Shoppingnacht gerne öfter geben als nur einmal im Jahr, zum Beispiel auch im Sommer", sagte sie.

Aber auch Rabattaktionen lockten Publikum, wie etwa in der Parfümerie Köhler in der Fürstengalerie, wo die Kunden einige Wartezeit in Kauf nahmen, um die Chance auf einen Einkaufsgutschein zu haben.

Organisator Stefan Retzlaff vom Innenstadtmanagement zeigte sich am Sonntag zufrieden mit dem Verlauf. "Wir hatten insgesamt vielleicht etwas weniger Gäste als in den vergangenen Jahren, aber die ersten Reaktionen der Händler sind durchweg positiv", sagte er am Sonntag - was für die These spricht, dass viele Besucher nicht nur flanierten, sondern auch kauften. Retzlaff geht davon aus, dass die Fürstenwalder Shoppingnacht auch Ende März 2018 wieder stattfinden wird.

Unter den Besuchern waren auch viele Familien; Retzlaff sprach davon, diesmal habe es weniger Probleme mit Betrunkenen gegeben. Im Verlauf des Abends musste dennoch zwei Mal die Polizei eingreifen. Wie ein Sprecher der Fürstenwalder Inspektion mitteilte, störte ein 28-Jähriger gegen 21.30 Uhr vor dem Rathauscenter einen Einsatz der Beamten. Mit 1,98 Promille Alkohol im Blut kam er vorübergehend in Gewahrsam. Und im Innern des Rathauscenter kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Wachmann und einem Volltrunkenen. Der 32-Jährige kam beim Pustetest der Polizei auf den erstaunlichen Wert von 3,03 Promille.