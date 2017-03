Heimklatsche bringt Ernüchterung

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde haben am Sonntagnachmittag eine deutliche Niederlage in einem Nachholspiel der Regionalliga Nordost kassiert. Sie unterlagen in der heimischen Bonava-Arena dem VfB Auerbach mit 0:6 (0:3) und bleiben 15. der Tabelle.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562197/

Die Ernüchterung bei den Fürstenwaldern war am sonnigen Sonntagnachmittag groß nach der so nicht erwarteten Heimklatsche gegen den Tabellennachbarn, der vor der Partie nur zwei Punkte mehr auf dem Konto hatte. Und die Unioner sollten doch eigentlich durch zuletzt drei Siege in Serie und dem ersten Regionalliga-Dreier überhaupt im Hinspiel in Auerbach (3:1) mit stolzer Brust in diese Partie gehen. Bei einem eigenen Sieg wären sie am VfB vorbei gezogen.

Doch es sollte zum Abschluss der englischen Woche anders kommen. Die Gastgeber hatten zu Beginn selbst einige Möglichkeiten, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Weit effizienter zeigten sich da die Auerbacher, die vor allem auf schnelles Umkehrspiel und Konter setzten - und damit gefährlich waren. So beim Solo von Danny Wild, der nach einem Ballverlust der Fürstenwalder im Mittelfeld sich das Spielgerät schnappte und nach einem langen Sturmlauf den ersten Treffer der Auerbacher nach gut einer halben Stunde erzielte.

Und dies zeigte Wirkung. "Die ersten 20 Minuten haben wir für unsere Verhältnisse einigermaßen sauber technisch guten Fußball gespielt. Vom 0:1 haben wir uns aber nicht mehr erholt", sagt Union-Trainer Matthias Maucksch. Zumal die Gäste gleich fünf Minuten später und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach Balleroberung und schnellem Spiel nach vorn noch zweimal trafen. Beim 0:2 waren zwei Unioner weniger auf dem Platz, da Martin Zurawsky und Jakob Zwerschke (mit den Köpfen zusammengeprallt) behandelt werden mussten.

Mit Beginn der zweiten Hälfte wollte Maucksch mit der Hereinnahme von Will Siakam und Christian Mlynarczyk noch mal mit verstärkter Offensive etwas versuchen. Doch drei Minuten nach Wiederanpfiff hatte sich aus dies erledigt, denn die Gäste konterten erfolgreich. Mit dem 0:4 wurde quasi jeder Keim eines Aufbäumens der Gastgeber erstickt. Dass sie dann noch zwei Treffer kassierten, das "tut auch für die Fans weh", sagt Maucksch, der nach der Partie schon mit der Aufbauarbeit bei seinem Team begann und später als sonst zur obligatorischen Pressekonferenz kam.

"Klar, wir wollten unsere Serie fortsetzen. Wir werden das Spiel in dieser Woche aufarbeiten. Misserfolge gehören dazu, doch wir müssen wieder als Mannschaft funktionieren, denn die Schuld für die verdiente Niederlage ist nicht an einzelnen Spielern festzumachen", erklärt der Union-Coach. Das müsse gemeinsam weggesteckt werden, denn am Sonnabend geht es ja schon mit der Partie bei Hertha BSC II (Sonntag 0:2 bei Oberlausitz Neugersdorf) weiter. Und das große Ziel Klassenerhalt bleibt fest im Fokus.

Gleiches gilt auch für die Auerbacher, wie deren Trainer Michael Hiemisch sagt: "Das waren drei wichtige Punkte in diese Richtung. Das tut in einer englischen Woche gut." In den ersten 20 Minuten war er mit dem Spiel seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden gewesen. "Unser Führungstor war der Dosenöffner nach dem schwachen Beginn. Danach hat unser Umschaltspiel funktioniert und wir haben die Tore geschossen."

Wichtig sei gewesen, "dass wir keinen Gegentreffer zugelassen haben, um die Fürstenwalder nicht noch aufzubauen", sagt der VfB-Coach. "Unsere Spieler sind mit großem Einsatz auch nach der klaren Führung in der zweiten Halbzeit jedem Ball nachgegangen. Das hat die Mannschaft hervorragend gemacht."

FSV Union Fürstenwalde: Bittner - Yesilli (46. Siakam), Süß, Zwerschke, Wunderlich - Wuthe, Karaszewski (46. Mlynarczyk) - Gladrow, Zurawsky, Geurts - Stettin

VfB Auerbach: Schmidt - Heger, Müller, Sieber, Löser (46. Lietz) - Kötzsch (57.Rupf), Mattern - Wild, Schlosser, Paradies - Zimmermann (71. Xavier Amaro)

Tore: 0:1 Danny Wild (32.), 0:2 Fabian Paradies (37.), 0:3, 0:4, 0:5 Marc-Philipp Zimmermann (45+1., 48., 60.), 0:6 Danny Wild (82.) - Schiedsrichter: Marko Wartmann (Großvargula) - Zuschauer: 553