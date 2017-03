Fehrbelliner im Silber-Glück

artikel-ansicht/dg/0/

Die Rhinstädter erkämpften sich damit im zehnten Jahr seit der Erstligazugehörigkeit schon zum fünften Mal den Silberrang. Beeindruckend. Und es gab am Sonntag noch etwas zu feiern: Die 90er behielten als einziges Team auf der Heimbahn eine weiße Weste. Bei der Siegerehrung überreichte Udo Sandow als Vertreter des Deutschen Keglerbundes dem 90er-Team die Silbermedaillen sowie das Silberband. Meister wurde einmal mehr Kiel, das seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigte. Bronze ging in die Bundeshauptstadt an den Zweiten des Vorjahres, Union Oberschöneweide.

Fehrbellin - Stavenhagen 3:0

(5 412: 5 220; 57:21)

Das 90er-Sextett ließ am Sonnabend nichts anbrennen und schickte die Gäste mit der Höchststrafe auf den Heimweg. In Runde eins wurde Alexander Wolski mit 901 Holz Durchgangsbester. Sebastian Krause folgte mit der Schnapszahl von 888 Hölzer. Auf Gästeseite konnte Andreas Huth (879) den Mannschaftsbestwert erspielen. Partner Dieter Zaluski folgte mit 854 Hölzer. Im Mittelblock steigerten sich die Hausherren noch einmal. Dietmar Stoof ließ starke 916 Holz fallen. Daniel Neumann knackte mit 903 Holz ebenfalls die begehrte 900er Holzmarke. Die Gästekegler Torsten Schwarz und Steffen Ast hatten 868 beziehungsweise 863 Holz im Spielbericht stehen. Somit war das Duell bereits vorzeitig entschieden. Der Dreier war den Fehrbellinern sicher. Nur eine Frage war noch offen: Schafft es Kapitän Dirk Sperling, den Tagesbestwert zu knacken und sich somit die zwölf Einzelwertungspunkte zu holen? Verbissen kämpfte er sich an das Stoofer Ergebnis. Buchstäblich mit dem letzten Tageswurf zog er mit einem Holz (917) noch vorbei. Da Benjamin Münchow 887 Holz erkegelte, lagen alle sechs Heimspieler in der Einzelwertung vorne, somit gab es in dieser Saison das fünfte 57:21 in der kleinen Wertung. Die 879 und 877 Holz der Mecklenburger Klaus Wehrmann und Sven Wiesener hatten somit nur noch statistischen Wert.

Fehrbellin - Stralsund 3:0

(5 383: 5 168; 55:23)

Wieder begann das Heimteam mit der Startachse Wolski/Krause. Mit 899 und 888 Holz konnten sie eine beruhigende Führung (64 Holz) erspielen. Auf Gästeseite kamen Manfred Dill und Paule Meller auf 879 und 844 Zähler. Stoof und Neumann wollte in der Mittelachse als erste die 900er Holzmarke knacken. Stoof gelang dieses mit 913 Holz überaus souverän. Neumann kam dagegen nicht wie erhofft ins Spiel. Nach 92 Wurf nahm Benjamin Münchow seinen Platz ein. Am Ende standen 870 Holz auf dem Ergebniszettel. Auf Seiten der Hanseaten kamen Joachim Rasch und Christian Ziems auf 874 und 864 Hölzer. Im Schlussblock wollte Kapitän Dirk Sperling wie am Vortag das aktuelle Höchstholz von Stoof knacken. Dieses gelang ihm. Mit 917 Holz wurde er erneut bester Holzsammler des Spieltages. Aber auch die 896 Holz von Partner Nico Witter konnten sich sehen lassen. Die Stralsunder Torsten Hochmann und Andreas Kammann hatten erhebliche Mühe mit der Bahnanlagen und kamen am Ende auf 849 und 858 Hölzer.

Ergebnisse, Saisonfinale 1. Bundesliga:

21. Spieltag:

Seedorf - Stralsund 51:27 3:0

Fehrbellin - Stavenhagen 57:21 3:0

Husum - Stade 42:36 2:1

Kiel - Oldenburg/Holstein 51:27 3:0

Hertha BSC - Bremerhaven 46:32 2:1

Oberschöneweide - Hannover 54:24 3:0

22. Spieltag:

Seedorf - Stavenhagen 54:24 3:0

Fehrbellin - Stralsund 55:23 3:0

Husum - Oldenburg/Holstein 47:31 3:0

Kiel - Stade 53:25 3:0

Hertha BSC - Hannover 48:30 3:0

Oberschönew. - Bremerhaven 51:27 3:0

Abschlusstabelle:

1. SG ETV/Phönix Kiel 22 988:728 53:13

2. SV 90 Fehrbellin 22 984:731 44:22

3. U. Oberschöneweide 22 879:837 38:28

4. KSK Rivalen Hannover 22 899:816 36:30

5. SVL Seedorf 22 846:870 33:33

6. BW Stavenhagen 22 855:861 32:34

7. KSK Oldenburg/Holstein 22857:859 31:35

8. LTS Bremerhaven 22 803:913 30:36

9. Hertha BSC Berlin 22 826:890 29:37

10. VfL Stade 22 835:881 26:40

11. KV Hansa Stralsund 22 779:937 25:41

12. Sportfreunde Husum 22 744:972 19:47