Schwerhörigenverein wird älter und kleiner

Beeskow (MOZ) Zum Tag der offenen Tür hatte am Sonnabend der Schwerhörigenverein Oder-Spree eingeladen - erstmals in die neuen Räume des gerade eröffneten Pflegestützpunktes in der Berliner Straße. Der Tisch inmitten des Aufenthaltsraumes war reichlich gedeckt, rundherum wurde eifrig geplaudert. "Wir haben einen Altersdurchschnitt bei unseren Mitgliedern von 71 Jahren", sagt Volker Seelmann, der Vorsitzende des Vereins. Mit seinen 67 Jahren gehört er mit zu den Jüngsten. Seelmann ist schon seit seiner Kindheit schwerhörig: "Mit elf Monaten hatte ich eine Gehirnhautentzündung, in deren Folge ich nicht mehr richtig hören kann." Seelmann bedauert, dass die Mitgliederzahl ständig schrumpft, obwohl auch viele jüngere Menschen Hörschäden haben. "Vor allem durch die Dauerbeschallung, auch mit Kopfhörern. Das Ohr kommt heute gar nicht mehr zur Ruhe." Er erklärt sich den Rückgang durch das Internet, aus dem viele Informationen beziehen und Kontakte suchen. Gekommen ist heute auch Gerhard Kunze, bei dem, wie bei vielen älteren Menschen, das Hören nachlässt. "Eigentlich habe ich ein Hörgerät, aber ich trage es nicht immer", gesteht der 89-Jährige. "Aber wenn ich 90 werde, dann bin ich disziplinierter", scherzt er.