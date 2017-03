Rundgang durch DDR-Kunst mit Musikbegleitung

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) "Kunst.Klang" titelt sich ein ungewöhnliches Projekt innerhalb der dreigeteilten Ausstellung "Schlaglichter", das am Sonnabendnachmittag von Kurator Herbert Schirmer in den Räumen des Eisenhüttenstädters Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR vorgestellt wurde. Ungewöhnlich, weil in 90 Minuten voller Kunst und Klang die Präsentation ausgewählter Kunstwerke aus einem untergegangenen Land von zeitgenössischer Kammermusik begleitet wurde.