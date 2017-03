Spitzenspiel nur auf dem Papier

artikel-ansicht/dg/0/

Eines gleich vorweg: Die laut Tabellenbild in den Status eines Spitzenspiels gehobene Begegnung bot ganz magere Fußballkost.

Was alle Beteiligten und auch die überschaubaren Zuschauer nicht ahnten, war, dass es die beste Chance im Spiel schon nach drei Minuten geben sollte. Die Unioner verpassten die große Möglichkeit zur Führung durch Marcus Krahl. Er scheiterte alleinstehend vor Gäste-Keeper Erik Firchau, weil er sich im letzten Moment die Kugel einen Tick zu weit vorgelegt hatte. Firchau stand aufnahmebereit, Krahls langes Bein reichte nicht, um den Ball an ihm vorbei zu spitzeln. Chance vertan.

Dass sich dem Unioner überhaupt diese erstklassige Gelegenheit bot, lag am unsortierten Rausrücken der Babelsberger nach einem Befreiungsschlag. Jannis Steinke köpfte das Leder wieder in die Gefahrenzone, in der Krahl ungedeckt mit dem Ball am Fuß losziehen konnte. Eine 1:0-Führung hätte den Neuruppinern natürlich bestens in die Karten gespielt. Ohne drei stürmische Stammkräfte lahmte die Offensive gegen körperlich robuste Babelsberger gewaltig. So ging es für die Hausherren von Beginn an darum, hinten sicher zu stehen und vorn auf Momente zu warten, die eingangs beschrieben.

Denn ab der 20. Minute hatten die Fortunen gänzlich das Zepter übernommen. Vor allem setzten sie die Unioner mit konsequentem Flügelspiel unter Druck. Doch Zwingendes sprang dabei selten heraus. Einmal hatten die Unioner jedoch Glück, als Daniel Ziemann die Kugel nach einem Eckball am zweiten Pfosten volley nahm. Abgefälscht klatschte das Leder an den Außenpfosten (25.). Kurz darauf musste Neuruppins Torwart Tizian Fülbier das einzige Mal ernsthaft eingreifen. Er parierte einen Freistoß von Dennis Weber, der zu zentriert angesetzt war, sicher.

Im zweiten Durchgang verflachte die Partie zusehends. Babelsberg setzte nur auf die Brechstange in Form von lang nach vorn geschlagenen Bällen und dem Versuch, die zweiten Bälle zu bekommen. Vergebens, denn die Unioner Defensive um Chef Michael Engel und Nebenmann Stefan Fechner im Zentrum stand sicher. Nur einmal zeigten sich die Gastgeber bei einem eigenen Eckball nachlässig. Weder Kevin Butzke noch Dustin Wolter klärten, so dass Fortune Weber dazwischenspritzte, jedoch von Robert Erdmann gestellt wurde. Webers Schuss ging vorbei (48.).

Mehr als die beschriebene Situationen, demnach die Höhepunkte, gibt es über diese Partie nicht zu berichten.

"Es war ein gerechtes Unentschieden. Wir können mit dem Punkt sehr gut leben", zeigte sich Unions Abwehrchef nach Spielende zufrieden.