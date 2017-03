Fall auf Knall in Zehlendorf

artikel-ansicht/dg/0/

Zehlendorf (OGA) Jahrzehntelang war der gut 360 Meter hohe Sendemast in Zehlendorf nicht zu übersehen. Er galt vielen als Wahrzeichen. Am Sonnabend wurde der Turm mithilfe von fünf Sprengladungen zu Fall gebracht. Zwischen 2 000 und 3 000 Menschen kamen nach Schätzung der Polizei, um das nur wenige Sekunden währende Spektakel mitzuerleben.

Alter Funkturm gesprengt in Foto vom Aufbau: Uwe Dombrowski war früher Funkmechaniker. Auch den letzten Weg des Turms will er festhalten. © MZV

Ein verschlossenes Gitter am Eingangstor des alten Funkamts Oranienburg, ein Zaun, der das heutige Privatgelände weitläufig absperrt - zwar gelangt am Sonnabend niemand in unmittelbare Nähe zum Langwellen-Mast des Senders Zehlendorf. Doch viele sind gekommen, und zu übersehen ist der gut 360 Meter hohe Mast ohnehin nicht. Es ist ein besonderer Tag: 81 Jahre Rundfunkgeschichte gehen zu Ende, der Turm wird gesprengt. Er war technisch nicht mehr nötig, 2014 schaltete mit dem Deutschlandfunk auch der letzte Nutzer von Langwellenfrequenz auf Digitalfunk um. Zwar funkten zuletzt noch einige regionale UKW-Sender aus Zehlendorf. Für die Betreiberfirma Media Broadcast war das am Ende aber ein Zuschussgeschäft. Die Einnahmen aus dem Sendebetrieb reichten nicht mehr, um die Kosten für Unterhalt und Grundstücksmiete zu decken.

Unter den bis zu 3 000 Zuschauern, die nach und nach eintrudeln, versammeln sich auch viele ehemalige Mitarbeiter des Funkamts. Die Stimmung ist bittersüß. Es werden Erinnerungen geteilt, man freut sich über das Wiedersehen mit den alten Kollegen. Doch es herrscht auch leichte Wehmut, weil der über Jahre die Umgebung prägende Turm schon bald nicht mehr stehen wird. "Ich finde es sehr schade, dass der Mast nicht als Denkmal stehen bleibt. Jetzt fällt er nur aus Geldgründen", sagt Ingrid Schultrich. Die 79-Jährige hat von 1965 bis 1996 in der Verwaltung des Funkamts gearbeitet. Nun ist sie gekommen, um das "Trauerspiel", wie sie es nennt, mitzuerleben.

Neben ihr steht Helmut Briesemeister vor dem Eingangstor des Funkamts, das nur für die Eigentümer, Mitarbeiter von Media Broadcast und alle an der Sprengung Beteiligten geöffnet wird. "Ich habe hier meine Ausbildung gemacht und viele Jahre gearbeitet. Der Mast hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Er war ein immer präsentes Bauwerk in der Umgebung, und es war mir eine Ehre, hier zu lernen und zu arbeiten", findet auch der Schmachtenhagener. Später wollen beide mit weiteren ehemaligen Kollegen die Sprengung vom Tongrubenweg aus beobachten.

Die freie Sicht auf den Turm lockt dort viele Schaulustige an. Die Straßenseiten werden zugeparkt. Elf Polizisten der Bereitschaftspolizei Oranienburg sorgen dort und auch am Ortseingang an der Landstraße nach Liebenwalde dafür, dass die Straßen frei bleiben und kein Verkehrschaos erst entsteht. Auch die Freiwillige Feuerwehr von Zehlendorf ist vor Ort und wird von Kollegen aus Schmachtenhagen unterstützt. Insgesamt sind sie mit mehr als 20 Einsatzkräften da. "Für uns ist das heute ein Übungseinsatz für eine Evakuierungssituation", erzählt die Feuerwehrfrau Grit Bielicke. Alle sind entspannt, da durch die Zäune ohnehin niemand zu dicht in die gefährliche Zone vordringen kann.

Zum Ortsausgang sind nicht so viele Menschen gekommen wie zum Tongrubenweg. Dafür können die Fotografen ungehindert ihre Stative aufbauen. Campingstühle werden aufgestellt und Picknickdecken auf der Erde ausgebreitet, um das Geschehen bequem verfolgen zu können. "Ich habe den Turm mein ganzes Leben gesehen", sagt Michel Priem. Jetzt, nach 33 Jahren, sitzt er mit seiner Lebensgefährtin Aline Horn auf einer Decke und guckt Richtung Turm. Bei Harald Bunk, mit Fotoapparat ausgerüstet, schwingt ein wenig Traurigkeit mit. "Der letzte Blick vor dem Schlafengehen ging immer zum beleuchteten Turm. Gestern waren die Lichter schon ausgeschaltet, und gleich verschwindet er ganz. Es ist schade. Viele hier sind mit der Rundfunkgeschichte verwurzelt", sagt der ehemalige Funkmechaniker.

Uwe Dombrowski hat ein kleines Schwarzweißfoto mitgebracht, das die Einweihungsfeier für den Turm abbildet. 1978 hatte ein russisches Flugzeug eines der Befestigungsseile gekappt und den alten Turm zum Einsturz gebracht - ein Ereignis, das vielen Mitarbeitern noch lebhaft vor Augen steht. "Ich hatte damals Dienst, als der Mast umgeflogen wurde und die Spannung sich plötzlich hochschaukelte. Als ein Mitarbeiter schrie "Der Turm ist weg', habe ich ihm einen Vogel gezeigt und weiter nach der Ursache gesucht", erinnert sich der ehemalige Funkmechaniker und lacht. Ein flüchtiger Blick aus dem Fenster bewies damals das Undenkbare.

So ähnlich wie 1978 läuft auch die Sprengung am Sonnabend ab. An fünf Befestigungsseilen an einer Seite werden in etwa drei Metern Höhe jeweils ein Kilogramm Sprengstoff angebracht, damit der Turm kontrolliert der Länge nach in nördliche Richtung fällt. Genau um 14 Uhr ist es soweit: Zeitversetzt werden die Sprengladungen gezündet. Zu hören ist allerdings nur ein lauter Knall, der auf die Trommelfelder drückt. Und dann geht alles ganz schnell: Innerhalb von 20 Sekunden neigt sich der Turm erst langsam, dann immer schneller nach Norden, bricht im unteren Teil, bevor er inmitten einer Staubwolke zu Boden kracht.

Die oberste Abspannung, wie das Stahlseil genannt wird, war so kräftig, dass die Turmspitze länger als vorgesehen aufrecht gehalten wurde. "Dadurch brach das Stahlgerüst leider unter seinem eigenen Gewicht zusammen, und es ist nicht der Länge nach gefallen", erklärt Wolfgang Lüttich, der als Aufbau- und Abrissplaner bei Media Broadcast und für den reibungslosen Ablauf am Sonnabend zuständig ist.

Noch eine Kleinigkeit lief außerplanmäßig: Durch die Sprengung wurden dicke Kabel gekappt. Der Funkenregen entzündete langes Gras, Wind verbreitete das Feuer rasch auf einer Fläche von rund fünf mal fünf Metern. Der Übungseinsatz der Feuerwehr wurde damit zum Löscheinsatz. "Die Situation geriet zwar nie außer Kontrolle. Aber wir wollten das zur Sicherheit von der Feuerwehr löschen lassen", erläutert Lüttich.Ein Fleck mit schwarz-verkohltem Gras zeugt von dem Zwischenfall.

Auf hunderten Metern liegen meterhohe weiß-rote Metallteile auf der Wiese, der Turm liegt am Boden. Aus der Ferne wirkt es so, als habe an der Stelle nie ein Mast gestanden. Und auch aus der Nähe wird es bald so aussehen. Ein Unternehmen kümmert sich nun um den Abbau des Turms und das Abrissmetall. In ein paar Tagen ist das Zehlendorfer Wahrzeichen dann wirklich Geschichte.