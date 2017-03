artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Ob am Tag oder in der Nacht: Wenn in Nauen Unglücke passieren, hilft die Freiwillige Feuerwehr Menschen in der Not. Tragische Verkehrsunfälle, brennende Häuser oder umgestürzte Bäume - wann immer sie gerufen werden, sind sie zur Stelle. Ehrenamtlich. Am Samstag zog die Spitze der Feuerwehr Bilanz im Gerätehaus. Auch kritische Töne waren in aller Deutlichkeit zu vernehmen.