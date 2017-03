Einheit erfüllt Wunsch des Trainers

artikel-ansicht/dg/0/

"Vor dem Spiel habe ich mir von der Mannschaft gewünscht, dass wir mal wieder zwei Spiele in Folge gewinnen", erzählt Einheit-Trainer Nico Thomaschewski nach dem 4:1-Heimsieg seiner Mannschaft über den FC Eisenhüttenstadt zufrieden. Hat geklappt!

Seine Mannschaft zeigt sich von Beginn an sehr motiviert, diesen Wunsch bereits am Freitagabend unter Flutlicht auch zu erfüllen. So dauert es lediglich zehn Minuten, bis Max Walter einen Querpass von Elton Makengo zur Führung verwertet.

Doch diese Führung hat lediglich wenige Sekunden Bestand, denn fast im direkten Gegenzug sorgt Eisenhüttenstadts Jens Brüllke per traumhaften Fernschuss in den Winkel für den Ausgleich.

Anschließend braucht Einheit ein paar Minuten, um wieder ins Spiel zu finden, doch mit Hilfe des Innenpfostens kann Volkan Altin Einheit erneut in Führung bringen (18. Minute). Auf dem kleinen Bernauer Kunstrasenplatz am Wasserturm versuchen beide Mannschaften immer wieder mit direkten Kombinationen einen schnellen Weg in die Spitze zu finden, um zum Erfolg zu kommen. Während Einheit oft zu ungenau agiert, treten die Gastgeber zwar nicht wie ein Tabellenschlusslicht auf, bleiben jedoch immer wieder an der aufmerksamen Einheit-Defensive hängen und kommen nur durch Fernschüsse zu Abschlüssen. Zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff macht Max Walter seinen Doppelpack perfekt und trifft aus spitzem Winkel zum 3:1-Pausenstand.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit bleibt Einheit weiter torhungrig. Eine halbhohe Flanke verwertet dieses Mal Ricky Ziegler bereits in der 48. Minute zum 4:1-Endstand.

Im Anschluss gestaltet sich die zweite Halbzeit eher ereignisarm. Während Eisenhüttenstadt in der ersten Hälfte noch gut mithalten kann, bestimmt Einheit nun das Spielgeschehen komplett.

"Wir wussten, dass Eisenhüttenstadt mit viel Wucht durch Einwürfe und Standards agieren würde, daher war es wichtig, dass wir bei den zweiten Bällen immer wieder da waren", analysiert Einheit-Coach Thomaschewski. "Wir haben eine super Leistung gezeigt, unser Spiel durchgebracht und taktisch solide agiert", resümiert der Einheit-Coach abschließend.