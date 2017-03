Musikalischer Frühling

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Ein beschwingtes Konzerterlebnis zum Frühlingsbeginn haben Vertreter der Kreismusikschule am Sonnabendnachmittag den Gästen der Volkssolidarität in der Aula der Lise-Meitner-Schule beschert. Auch Bürgermeisterin Elke Stadeler schaute vorbei. Der bunte Musikmix reichte vom Barock bis in die Moderne, Leonard Cohens "Hallelujah" bildete den Abschluss eines illustren Reigens verschiedenster Stücke.