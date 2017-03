Phantom trifft Tarzan

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Unter dem Titel "Ich hätt' getanzt heut Nacht" präsentierten die beiden Solisten Dejan Brkic und Alexandra Broneske zusammen mit dem Salonorchester Eberswalde Ausschnitte aus den bekanntesten Musicals. Zu hören waren in der Bad Freienwalder Konzerthalle Sankt Georg unter anderem Melodien aus der "West Side Story", "Das Phantom der Oper", "Evita" oder "Tarzan". Dazu gab es Wissenswertes über die Hintergründe und die Entstehung der Musicals am New Yorker Broadway.