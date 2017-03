Die Katastrophen des Matthias Bodag

artikel-ansicht/dg/0/

Im vollgefüllten Saal des Falkenberger Amtsgebäudes begeisterte er am Sonnabend die Zuschauer mit seinem zweiten Teil der Geschichten aus einem Leben "Heiteres und Besinnliches". Organisiert wurde das Ganze vom Falkenberger Heimatverein.

Während er bei einer Lesung in Falkenberg im vergangenen Jahr von seiner Kinder- und Jugendzeit berichtet hatte, stand dieses Mal die Studienzeit sowie das Berufsleben und Lehrerdasein im Mittelpunkt.

So las er den Zuschauern vom Beginn seines Polytechnik-Studiums vor und der etwas erschreckenden Nachricht, dass auch Sport zu den Studieninhalten gehörte. "Ich informierte mich bei den höheren Semestern, was mich sportlich so erwarten würde", ging er die Herausforderung pragmatisch an. Er entschied sich für Schwimmen. Schwimmen sei nur im Versehrtensport üblich, hieß es dann. Das sollte für ihn kein Hindernis sein. Mit dem richtigen Attest wollte er starten. Unwissend landete er jedoch in der professionellen Hochschulsportgruppe. Dort machte er sich aber eigentlich ganz gut. Um zu bleiben, fehlte nur noch eines: "Jetzt brauchen Sie nur noch eine Bescheinigung, dass Sie gesund sind", sagte der Trainer. Gesagt, getan und seine Karriere als Schwimmer konnte starten.

In seinen Geschichten erzählt Bodag außerdem von seiner Zeit als Lehrer. Kuriose Ereignisse wie der Hausbesuch bei den Eltern eines Schülers zählen dazu. So empfing ihn der Vater in Feinrippunterhose, gemeinsam tranken sie schließlich - und nicht nur ein Glas.

Aber auch die Wäschetrockner im Waschsalon, die kaputt gingen, weil er die Gebrauchsanweisung nicht gelesen hatte, gehören zu seinen Erlebnissen sowie der unwissentliche Verzehr einer Menge von Haschkeksen. Ohne solche Katastrophen wäre es ja auch langweilig.