Beratungsterminal der Rentenversicherung

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einem Terminal im Jobcenter Frankfurt weitet die Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg ihr Beratungsangebot aus. Bürger können im Jobcenter in der Heinrich-von-Stephan-Straße persönliche Rentenauskünfte beantragen, Antragsformulare ausdrucken, einen Sozialversicherungsausweis beantragen oder persönliche Daten ändern. Darüber hinaus bietet das Beratungsterminal Informationen über aktuelle Themen zu Rehabilitation und Rente, Checklisten für die Antragsstellung sowie das Leistungsangebot der Deutschen Rentenversicherung. Am Terminal kann auch ein Termin in der Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung vereinbart werden.

"Wir haben so ein Terminal schon in Cottbus erfolgreich getestet", sagt Denis McGee, Sprecher der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg. Es ist eine Mischung aus den Angeboten im Internet und der persönlichen Beratung, erklärt er. "Wir haben uns angeschaut, was die Menschen am häufigsten von der Rentenversicherung wissen wollen und dies im Angebot integriert", ergänzt Kathrin Ilschner, die das Angebot mitentwickelt hat. So kann man sich auch seinen Beitragsverlauf von dort zu schicken lassen. "Wichtige geschützte Daten werden vom Terminal aus nur an die bei der Rentenversicherung hinterlegte Adresse verschickt, dass geschieht aus Datenschutzgründen", betont Denis Mcgee.

"Für die Agentur für Arbeit ist das Terminal von Vorteil, wenn etwas geprüft werden muss was mit der Rentenversicherung zu tun hat", sagt Clarissa Matos-Berna, Pressesprecherin. Der Kunde könne dann gleich das Terminal in Anspruch nehmen", sagt Kathrin Ilschner. Hat man seine Sozialversicherungsnummer verlegt, kann man am Terminal einen Antrag hierzu ausfüllen.