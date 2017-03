Klavierfest mit Schrauben

artikel-ansicht/dg/0/

Das Klavierfest fand zu Ehren des vor 100 Jahren verstorbenen amerikanischen Komponisten Scott Joplin statt. Beim Klavierfest, das von privaten Sponsoren und der US-Botschaft in Berlin unterstützt wurde, stand in diesem Jahr die Musiklandschaft USA im Mittelpunkt. Im kommenden Jahr, kündigte Seibert an, wird es Russland sein.

Höhepunkte waren das Eröffnungskonzert "American Ways" mit Christian Seibert (Klavier) und Jung Won Seibert-Oh (Violione) sowie das Konzert mit dem Klavier-Duo Natalia Zagalskaia und Toomas Vana an zwei Klavieren.

Neben Christian Seibert und Jung Won Seibert-Oh begeisterten auch weitere Frankfurter Musiker. Der Pianist Søren Gundermann spielte zum Stummfilm "The Music Box" (1932) an einem mit Schrauben, Wäscheklammern und Radiergummis präparierten Klavier. Das Monkfish-Trio (Sebastian Strahl, Matthias Buchheim, Stefan Große Boymann) sorgte bei einer Konzertlesung (Dirk Lötfering) aus Jack Kerouacs Roman "On the road" für einen stimmigen Ausklang des Klavierfestes.