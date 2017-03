Joker Bianchini sichert FSV das Remis

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Joker Lukas Bianchini rettete für Landesliga-Spitzenreiter FSV Bernau im Spiel beim Tabellenvierzehnten FSV Babelsberg 74 in der letzten Minute einen Punkt.

Die ersten 20 Minuten zeigte sich Bernau klar überlegen. Einen Foul-Elfmeter von Justin Pehl nahm der Schiedsrichter nach Rücksprache mit seinem Assistenten zurück und auch ein Abseitstor von Georg Machut wurde nicht gegeben, was für Ärger auf dem Spielfeld sorgte. Daneben vergaben unter anderem Ümit Ejder und Justin Pehl reihenweise gute Chancen. Babelsberg agierte mit einer Beton-Abwehr, stemmte sich mit einer 5er-Kette gegen die Bernauer Angreifer und versuchte es auf dem holprigen Platz lediglich mit langen Bällen in die Spitze.

Die erfolglosen Angriffsbemühungen des FSV Bernau rächten sich. In der 79. Minute das überraschende 1:0 für die Gastgeber, als Thomas Wisniowski im Nachstochern Bernaus Keeper Eric Niendorf überwindet. Die Bernauer präsentierten sich in Hälfte zwei schwach, erspielten sich kaum Torchancen. Für Erlösung sorgte der eingewechselte Lukas Bianchini in der 90. Minute mit seinem Treffer zum 1.1.

"Wenn man aufsteigen will, muss man gegen solche Gegner natürlich gewinnen", so FSV-Coach Christian Städing. "Ich will auch nicht zu hart urteilen, aber es ist klar: Wenn wir hoch wollen, müssen wir die nächsten drei bis vier Spiele gewinnen."