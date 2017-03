Teilchenschauer, Mondbahnen und Polarlichter

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Schätzungsweise 200 Interessierte jeglichen Alters hatten sich am späten Sonnabendnachmittag beim Tag der Astronomie des Einstein-Gymnasiums Neuenhagen in der Altlandsberger Schlosskirche eingefunden. Neben zwei Wissenschaftlerinnen begeisterten auch drei EGN-Preisträger vom diesjährigen Regionalwettbewerb "Jugend forscht" das Publikum mit ihren Vorträgen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562231/

Was die Schüler darboten, habe sie mächtig beeindruckt, gehe schon beinahe in Richtung Niveau internationaler Konferenzen, lobte selbst Nicole Richter, die als Letzte an der Reihe war. Die Vulkanologin vom Geoforschungszentrum Potsdam berichtete von der privaten Initiative, 2020 die erste deutsche Astronautin ins All zu schicken. Obwohl im November in einer der Vorrunden ausgeschieden, gehörte auch sie zu den ursprünglich 408 Bewerberinnen, deren zwei Finalistinnen aus derzeit noch sechs im April feststehen sollen. "Wir alle haben ein Netzwerk gebildet", erklärte sie, um die Öffentlichkeitsarbeit weiter zu unterstützen, zu Vorträgen wie diesem unterwegs zu sein.

Das Weltall - unendliche Weiten, die den Menschen faszinieren. Und die noch jede Menge Rätsel, Vermutungen, unbeantwortete Fragen bergen, wie die übrigen Darbietungen unterstrichen. Dass bereits in unmittelbarer Nachbarschaft, am DESY in Zeuthen, Forschung auf weltweit führendem Niveau betrieben wird, stellte eingangs Carolin Schwerdt vor. Die Einrichtung mit Schwerpunkt kosmische Strahlung/Teilchenastronomie ist in diverse internationale Netzwerke eingebunden, darunter IceCube, das am Südpol in einer Forschungsstation im ewigen Eis Untersuchungen zum Nachweis von Teilchenschauern anstellt. Sitz von Direktorium und Datenzentrale wird Zeuthen auch für CTA sein: Ein Großprojekt von 210 Instituten aus 32 Staaten, das bis etwa 2022 ein Netz von 100 neuen Hochleistungsteleskopen installieren will.

Die DESY-Wissenschaftlerin war Betreuerin von Anne Skotnicki, die sich bei ihrer EGN-Seminararbeit mit kosmischer Strahlung beschäftigt hat, dabei auf Rohdaten vom Pierre-Auger-Observatorium in Argentinien, dem größten Teilchendetektor der Erde, zurückgriff. In der Auswertung dieses Materials hat die Schülerin einen Teilchenschauer nach entsprechenden Parametern nachgewiesen und mit einem Modell veranschaulicht. Mit den Bewegungen der vier Jupitermonde Io, Europa, Kallisto und Ganymed wiederum beschäftigte sich Mathias Harder, wertete dazu über 3300 Bilder aus, die er an 32 Abenden mit Teleskop und Kamera eingefangen hatte. Etwa eine Milliarde Rechnungen über 15 Computerprogramme waren dabei nötig, ließ er die Zuhörer staunen. Die waren auch von Tim Sieker, der im Vortrag sein Forschungsprojekt zu Polarlichtern beschrieb, sehr beeindruckt. Und der Stolz nachvollziehbar, den Astro-/Physiklehrer Olaf Hofschulz auf seine eifrigen Schüler empfindet.