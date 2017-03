Seiltanz und Schwertkampf

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Es ist ein Fest der Farben, als mehrere Clowns ihre Runden in der Manege drehen. Dann beginnt das Spiel - der Klassiker "Reise nach Jerusalem". Nach jeder Runde scheidet einer der farbenfrohen Beteiligten aus. Die sonst so fröhlichen Clowns reagieren zumeist empört. "Das war mein Stuhl", sagt einer von ihnen und macht den Abgang.

Zusammen mit dem Zirkus Probst bereiteten Schüler der Theodor-Fontane-Grundschule in einer Projektwoche die Show in der Manege vor. Am Sonnabend präsentierten sie auf dem Platz hinter dem Alten Finanzamt in Bad Freienwalde ihre letzte Vorstellung. Die Schüler bewiesen sich dabei auch beim Seilspringen in bunten Kostümen und Röcken sowie beim Balancieren auf einem Seil. Auch ihr Können im Schwertkampf präsentierten sie. Das endete nicht für alle gut. Der Verlierer musste in eine schwarze Kiste steigen, anschließend durchbohrten die Kämpfer diese mit ihren Schwertern. Aber danach - oh Wunder - stieg das Opfer völlig unversehrt aus der Kiste.

Eine Woche lang arbeiteten zehn Trainer vom Projektzirkus mit den insgesamt 291 Kindern zusammen. Mit dabei waren 32 Vorschüler aus dem evangelischen Kindergarten und den Kitas "Bummi", "Sonnenschein" und "Fuchsbau". Alle anderen Teilnehmer kamen von der Theodor-Fontane-Grundschule. In der Manege des Zirkuszelts sowie in der Schule und in der Turnhalle übten sie die Choreographien ein.