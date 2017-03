Den Winter weggeputzt

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow/Friedland (MOZ) Viele fleißige Helfer haben am Sonnabendvormittag die Marienkirche in Beeskow und die Burg Friedland vom Winterschmutz befreit. Die Geselligkeit kam nach getaner Arbeit nicht zu kurz - es gab was zu essen und zu trinken.

Punkt 9 Uhr stehen in St. Marien die ersten zwölf Helfer bereit und nehmen die freundlichen Anweisungen von Ehrenamtskoordinatorin und Gemeindemitarbeiterin Anne-Kathrin Hartmann entgegen: Im Mittelschiff müssen die Sockelleiste gereinigt und der Altar, das Rednerpult und der Taufstein geputzt werden. In der Sakristei müssen die Spinnweben weg, die großen Kerzenständer kommen in den Keller. Im Seitensschiff schlägt der Teppich Wellen, deshalb muss er mit doppeltem Klebeband wieder gerade gezogen und anschließen gesaugt und mit Teppichspray aufgefrischt werden. Und, und, und.

Die Helfer, alle gehören zur Kirchengemeinde, reden nicht lange, schnell weiß jeder, was er zu tun hat. Joachim Fuchs jongliert den langen Teleskopbesen in die Fensternieschen des Südschiffs, um Staub und Stimmweben einzufangen. Währenddessen wirbelt seine Frau Ursula in der Sakristei umher. Auch hier liegt viel Staub. "Aber die restaurierten Bilder der Heiligen werden nicht angerührt, wir wischen nur drumherum", erklärt sie.

Angela Prick macht sich indes im Mittelschiff am Altar zu schaffen, wischt mit einem angefeuchteten Tuch das Holz sauber und poliert es danach mit einem Spezialmittel. Das grünfarbene, bestickte Antependium an der Unterseite des Altars bräuchte eine Reinigung, aber es wird in Kürze gewechselt: Karfreitag kommt das Schwarze, Ostern das Weiße dran.

Auch auf der Burg Friedland herrscht emsiges Treiben. Christian Ksienzyk (46), Vorsitzender des Burgfördervereins, freut sich, dass so viele Unterstützer gekommen sind. Etwa 25 Helfer sind da. Drei Männer setzen das neue Schmuckstück für die Kinder, die "Bärenbank", am Spielplatz ein. Die "Bärenbank" hat der Förderverein von einem Lieberoser Holzkünstler fertigen lassen. Einige sind dabei, die gerade erst angeschafften klappbaren Tische und Bänke mit "Burg" zu kennzeichnen, "denn die wollen wir auch vermieten", sagt Ksienzyk, der in Eisenhüttenstadt arbeitet und sich von dort auch Verstärkung mitgebracht hat., so auch Oliver Schwanz. "Wir sind gut befreundet und ich komme ja auch immer zu dem Jenseits-von-Millionen-Festival", erklärt der 30-jährige Eisenhüttenstädter sein Kommen, während er Laub aus den Burgecken kratzt. Dieses liegt überall herum, auch unter der flachen Bühne haben sich die Überreste des Winters gesammelt. Im Rittersaal putzt Steffen Schwanke die Glasteile des Kronleuchters blitzblank, Madlen Ehrlich und Janine Kuchenbecker bepflanzen den alten, dekorativen Handwagen mit frischen Frühlingsblumen. Nur die Burgkatze liegt faul herum und beobachtet die "Störenfriede".

Ostern lädt der Burg-Förderverein zu seiner ersten Veranstaltung 2017 ein. Christian Ksienzyk. "Ostersonntag geht es zum Eierrollen auf den Eierberg."