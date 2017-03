Crussower Schicksale und Zeitgeschichte

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Die letzte gedruckte Dorfgeschichte aus Crussow ist gut zehn Jahre alt. Jetzt ist sie überarbeitet worden. "Lutz Libert und andere Autoren wie Steffen Tuchscherer haben wunderbare Arbeit geleistet", lobte Monika Oertel am Freitagabend in Crussow das neue Druckwerk über den Angermünder Ortsteil. Die Layouterin aus Berlin hatte die Texte und Fotos in Form gebracht und für den Druck vorbereitet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562235/

Ihre Begleiterin Monika Fellenberg war regelrecht begeistert von der Arbeit und meinte: "Crussow ist ein spannendes Dorf, die neue Ortsgeschichte erzählt Zeitgeschichte und -geschichten, berichtet über Einzelschicksale. Sie lassen erahnen, wie die Crussower ihr Schicksal ertragen und gekämpft haben. Bewundernswert."

Holger Pecat hieß etwa 40 Frauen und Männer zur Präsentation des vom Dorfverein "Crussow 2001" herausgegebenen neuen Geschichtsbuches im Vereinshaus willkommen. Auch er war voll des Lobes für das Autoren- und Gestalterteam.

Auf 74 Seiten wird in der neuen Chronik in Wort und Bild die Dorfgeschichte von der Ur- und Frühzeit über die erste urkundliche Erwähnung des Ortes 1355 bis in die aktuelle Nachwendezeit erzählt. Zu den Quellen gehören auch Berichte der MOZ-Journalistin Daniela Windolff. Berichtet wird über Reformation, Dreißgjährigen Krieg, die Dorfkirche, den Kampf der Crussower gegen Napoleon, das Rittergut Risselmann, den Angermünder Landrat, den die Crussower einmal stellten, die Familie Lehmann, die nach Australien auswanderte, die Bessarabiendeutschen, die nach Crussow kamen, die LPG- und Gutsentwicklung in der Nachkriegszeit, das Vereinsleben und auch die einst streng geheime Nachrichteneinheit der NVA, die zu DDR-Zeiten verschlüsselte Nachrichten von Agenten des DDR-Militärgeheimdienstes aus aller Welt empfing.

Heimatkundler und Museologe Lutz Libert ist sich wie Helfried Kurt und andere Crussower sicher: Manches Dorf-Geheimnis ist noch zu lüften. Es gibt noch viel zu erzählen über Crussow. In spätestens zehn Jahren sollte die Fortsetzung der Dorfgeschichte in Druck gehen.